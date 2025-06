El art. 37 de la Ley núm. 834: un charco brincado

Como lo perfecto es inhumano, nadie está exento de equivocarse o, si se nos permite la fácil rima popular, de meter la pata. Por fortuna, cuando se trata de decisiones judiciales, no permanecen inmutables en el tiempo. Los abogados que hacen las veces de notarios de la jurisprudencia se ocupan de dar la alarma para que los propios tribunales tengan oportunidad de enderezar criterios que entran en la antología de la sinrazón.

Ese es, justamente, el propósito de este esfuerzo. No hace mucho que los autores de este artículo publicaron uno sobre el secuestro judicial que consagra el art. 1961 del Código Civil. Explicamos entonces que se trata de una acción cautelar in rem que persigue colocar en manos de un tercero la conservación de un bien mueble o inmueble respecto del que demandante y demandado discuten su posesión o propiedad.

Expresamos también en aquella entrega que el secuestro suele confundirse con la administración judicial, figura pretorianamente creada para confiarle temporalmente a un tercero la gestión de una sociedad de comercio. No es este el espacio para analizar si su orfandad legislativa se corresponde con el principio de separación de poderes públicos y, por desprendimiento, con el de legalidad, pero permítasenos señalar que ha sido la propia sede casacional la que abonado el terreno de la confusión existente.

En efecto, su Primera Sala, en sentencia núm. 2 del 25 de septiembre del 2019, confundió los institutos en cita al sostener que el administrador preserva “bienes, generalmente litigiosos, de una persona física o moral, a fin de asegurar su conservación, su vigilancia o su buen funcionamiento”. Ese yerro, mutatis mutandis, fue reiterado en la sentencia núm. 24 del 28 de julio del 2021.

Antes, sin embargo, había sentado un criterio que, en nuestra opinión, sí responde a razonamientos jurídicos correctos. Se trata de la sentencia núm. 60 del 31 de julio del 2019, en la que dicha sala consignó que el administrador judicial se justifica “probando que los órganos sociales están paralizados… [o] que peligra la vida misma de la sociedad por la contestación entre sucesores indivisos, accionistas o grupos de accionistas que se disputan el poder en la empresa o su reparto”.

El secuestro es cosa distinta. Se contrae a colocar el patrimonio litigioso en manos de un tercero cuando “parezca útil a la conservación de los derechos de las partes”, como se lee en la sentencia núm. 99 del 30 de mayo del 2018, de la misma Primera Sala. Meses antes, pero con mayor precisión, la Tercera Sala apuntó que siempre que un bien es “explotado por una parte en detrimento de la otra”, ha lugar al secuestro, tal como consta en su sentencia núm. 32 del 18 de agosto del 2017.

En el curso de días recientes circuló una controversial ordenanza en referimiento que declaró nula una demanda en designación de secuestrario judicial que cierta empresa incoó contra otra con la que había suscrito un contrato de venta de inmueble cuya posesión esta retenía. El juez Miguel Ángel Díaz Villalona argumentó que los socios de la sociedad comercial demandada debieron ser emplazados.

Y a renglón seguido expuso lo siguiente: “La medida que se adopte los arrastra y afecta… [por lo que] deben tener por lo menos la posibilidad de poder hacer uso de sus medios de defensa que constitucionalmente le asisten, pues de no ser así evidentemente sería una transgresión frontal a este derecho”. La pregunta obligada es si, con apego al derecho, debe ciertamente ponerse en causa a los socios de una persona jurídica titular de un bien contra el que se demanda la designación de un secuestrario.

No, desde luego que no. Como ya indicamos, esta institución afecta muebles o inmuebles en torno a cuya posesión o propiedad dos o más personas aducen tener derecho, por lo que mientras perdure el conflicto y se decide su suerte, el juez los pone en manos de un tercero en calidad de guardián o depositario. Como se advierte, al secuestrario no se le autoriza conducir los negocios de la empresa, siendo fácil colegir que los demás bienes de que sea propietaria seguirán bajo el control de su gerente o presidente.

Es muy probable que Díaz Villalona se haya confundido, pues como el secuestro no comprende la administración, carece de tino jurídico la idea de que socios o accionistas, con motivo de una demanda en nombramiento de secuestrario, resulten “arrastrados o afectados”, como se lee en la ordenanza en análisis. La que debe comparecer al proceso es la sociedad comercial, ya que no otra habría convenido el negocio jurídico sobre el bien que degenera en litigioso.

De manera que es un desacierto reclamar –al menos en buena lógica jurídica- que se encause a terceros, condición que tendrían los socios o accionistas. Incluso, si el objeto de la demanda fuese la designación de un administrador judicial, tampoco procede emplazarlos, salvo que se pretenda levantar el velo al tenor de lo que dispone el art. 12 de la Ley núm. 479-08.

Las actuaciones que conducen al pronunciamiento de una decisión no pueden ser realizadas en el modo que, a juicio discrecional del juzgador, sea el más apropiado al caso. Las nulidades de forma deben no solo anclarse en la ley, sino también en un agravio efectivo y comprobado ocasionado por el acto supuestamente viciado.

La que declaró Díaz Villalona, amén de que no la prevé texto alguno, se fundó en una apreciación muy personal, lo que de ser posible convertiría a los jueces en auténticos dictadores de las irregularidades formales, fracturando la seguridad jurídica que está llamado a resguardar el principio de legalidad de las formas que consagra el art. 69.7 constitucional.

Precisamente por ser una nulidad relativa, es de interés privado, lo que les enajena a terceros el derecho de invocarlo, como sucedió en la casuística en análisis. Nadie más que aquel al que está destinada a proteger puede plantearla, y la razón apenas requiere explicación: solo él estaría en capacidad de probar la lesión ocasionada y que, de conformidad con la parte in fine del art. 37 de la Ley núm. 834, condiciona su pronunciamiento “aún se trata de una formalidad sustancial o de orden público”.

Por otra parte, nuestra corte de vértice ha insistido en que la anulación sin respaldo legal no procede, criterio que deriva del art. 1030 del Código de Procedimiento Civil, por lo que no existiendo norma de ese rango que contemple lo que Díaz Villalona sostuvo, el acto introductorio de la instancia por él anulada no se incardina en el contenido del art. 37 de la Ley núm. 834-78.

Sin intención de tirar a Díaz Villalona de las orejas, sino como un ejercicio responsable del disenso jurídico, indispensable en un Estado de derecho, cabe repetir que las representaciones y liturgias del proceso son disciplinadas por la ley. Por supuesto, quienes esto escriben no son apologistas del positivismo, pero tampoco de piruetas interpretativas ni del acomodo caprichoso de sus reglas.

En definitiva, desconocer la eficacia de un acto procesal con base en un vicio de forma desprovisto de respaldo legal y sin agravio concreto, compromete la coherencia del sistema y minan la seguridad jurídica.