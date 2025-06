Reforma penal sin más demoras

Con un sistema judicial saturado de expedientes y un sistema penitenciario al borde del colapso por la sobrepoblación de presos sin juicio, es impostergable la aprobación de las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal.

Tal como lo ha advertido la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, no se puede seguir permitiendo que crímenes graves reciban penas irrisorias o que la calificación de delitos se vea limitada por un marco legal desfasado.

El Código Penal vigente, sancionado en 1884, ya no responde a las exigencias de una sociedad moderna, ni ofrece a las víctimas la protección que merecen.

El Congreso Nacional, que durante años ha postergado esta reforma por falta de voluntad o por cálculos políticos, tiene ahora una oportunidad concreta para actuar.

La comisión bicameral ha comenzado finalmente una agenda de trabajo intensiva para revisar más de 400 artículo.

Tanto el presidente del Senado como el de la Cámara de Diputados han manifestado su respaldo a la iniciativa.

Urge convertir ese respaldo en hechos.

Porque mientras no se aprueben estos cambios, la justicia dominicana seguirá atrapada en una maquinaria que no resuelve, que no condena con proporcionalidad y que deja en la indefensión a miles de víctimas.

La reforma penal no es un lujo legislativo. Es una necesidad nacional.

!Basta ya de prolongar esta inercia de tantas décadas!