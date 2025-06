La mejor inversión

Cuando hace unos años conversé con un viejo sabio domínico-asturiano sobre la cuantiosa donación económica que su grupo empresarial había hecho a cien asociaciones de demostrado y útil trabajo social, el señor me dijo desde la sabiduría de sus canas, que dentro de cien años nadie sabrá ni le interesará saber cuál era la familia más rica del país en 2023, pero en cambio, sí tendrá presente la solidaridad y el agradecimiento que a la nación dominicana le dispensa, por ejemplo, una familia a la que siempre le han faltado palabras y le han sobrado acciones para agradecer la acogida recibida por sus padres fundadores en aquellos duros años de bolsillos flacos. “Ellos viajaron en tercera clase porque no había quinta”, me dijo.

Ahora que leo en la prensa: “Una RD sin complejos cae de pie ante México 3-2 en la Copa Oro. Los quisqueyanos coquetearon con el empate ante el gigante de la Concacaf”, he recordado a algunos de nuestros señores del capital que, en momentos de inspiración cristiana, solidarios como curas de barrio pobre, dedicaron parte de su tiempo y su fortuna al apoyo y desarrollo de algún área fundamental de nuestro país. Así, pienso en Felipe Vicini y CRESO, los León y Perelló en la cultura, Dominique Bluhdorn y Altos de Chavón.

Todo viene a cuento, porque al ver como marcha el futbol nacional, que ya “le habla de tú a tú” a México, sospecho que el señor Manuel Estrella, tan exitoso en sus múltiples negocios, no hecho nunca una inversión/donación/acción más inteligente, humana, solidaria y sabia, que la de relanzar el futbol nacional que hasta hace diez años vivía de las nostalgias del equipo del REFOR o del ISA que entrenaba el profesor José Múgica. Tan correctas han sido las acciones del señor Estrella hacia el futbol nacional, que no está lejos el momento de que, incluso, estas lleguen a ser rentables. ¡Dios tiene sus juegos!

Las obras ejemplares de la firma, su eficiencia y rapidez en construir puentes banilejos para una circunvalación retrasada, son poca cosa ante la visión de adoptar con sus recursos al futbol nacional que, ya ven, comienza a dar sus frutos: “Una República Dominicana sin complejos cae de pie ante México 3-2 en la Copa Oro”. Entonces, es de rigor.... “bebamos en paz, hermanos”. El vino va por la casa, la factura a los señores, por favor.