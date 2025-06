Jesús de Nazaret, plenitud de la ley

La ley en Israel concretizaba la alianza, la relación de amor entre el Señor e Israel. La ley era un signo del amor de Dios a su pueblo, de su cercanía y predilección (Deuteronomio 4, 1-9). Yahvé sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y lo liberó para que pudiera entrar en una relación con él. Esa relación es la alianza del Sinaí y la ley, el único camino para vivirla. Toda relación tiene mandatos, pero los mandatos, aunque se cumplan, no pueden jamás sustituir a la relación.

Consideren un matrimonio con unos años de casados. Tienen dos hijos. Viven una relación de amor sana. Su vida tiene exigencias (mandatos): hacer las compras, pagar las cuentas, llevar y traer a los príncipes de sus colegios y actividades… Mientras la relación se mantiene fuerte, nada de eso pesa. Si la relación se debilita por falta de respeto, lealtad o atención, los mandatos se vuelven una carga insoportable.

En tiempos de Jesús, los fariseos se presentaban como los guardianes cumplidores de la ley, pero habían olvidado la relación de amor con Yahvé. Se habían vuelto duros, “cargaban a las gentes con pesadas cargas que ellos no querían mover con un dedo” (Mateo 23, 4). La ley concretizaba la alianza, la relación que el Señor estableció con Israel por pura compasión. Con la ley, Yahvé invitaba a Israel a extender esa compasión hacia otros: “recuerda que fuiste esclavo y Yahvé te libró, ¡se justo!” (Deuteronomio 24, 18 – 20).

Jesús se atrevió a presentarse así ante su pueblo: “No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud.” (Mateo 5, 17 – 19).

Jesús llevó a ley a plenitud por dos motivos: primero, en Jesús encontramos la compasión del Padre Dios, por eso no vino “a buscar a justos sino a pecadores” (Marcos 2, 15 – 17).

Segundo, en nombre de Dios se quejó de la hipocresía del liderazgo de Israel, escondía con normas su infidelidad. Así los atacó Jesús: “¡Qué bien salvan las apariencias! Con justa razón profetizó Isaías de ustedes, cuando dijo: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí” (Mateo 15, 7 – 8).