La inesperada virtud de la ignorancia

La crítica (acertada o no) ha formado parte de mi vida. Siempre vuelvo a ella para no olvidarme de quién soy y marcar mi pasaje de ida hacia un lugar desconocido donde habitaré por siempre. Mi historia siempre vuelve a Cuba aunque intente lo contrario: un funcionario del gobierno llamó a la empresa donde trabajaba para que nunca más volviera a publicar de cine y en ese instante comenzó mi interés por el séptimo arte y comprendí que no podía echar por la borda esa inquietud.

En el transcurso de esos años mi labor como escritor se resumía en crónicas grandilocuentes a favor de libros de dudosa calidad. Lo hacía para ganar simpatías entre los burócratas de turno. Con ellas logré que mi literatura abriera paso, se hiciera más visible. Esas publicaciones eran elogiadas por el oficialismo y muchos celebraban la llegada de un nuevo mensajero de la cultura cubana.

Cuando me olvidé de aquel detractor, olvidé rencores y volví a escribir sobre cine, tanto como espectador y redactor. Vi miles de películas, muchas europeas y latinas de mucha calidad porque en Cuba el mayor tabú eran las cintas norteamericanas.

Mi país estaba abierto a Europa. Japón, América Latina y creadores de vanguardia. Y un día me entregaron un carnet de entrada gratuita a varias salas.

Muchos empleados de esos cines ya conocían mi condición de “pie derecho” por defenderlos durante mi ejercicio de abogado en la empresa Exhibidora de Películas. De esa forma, mantuve mi fidelidad al séptimo arte de manera visual hasta adquirir un sexto sentido para redactar crónicas, sin que nadie se atreviera a tocar su contenido.

Hoy he recordado a Gustave Flaubert porque en su contexto supo esgrimir su espada cuando la crítica “despiadada” intentaba ridiculizar su célebre novela “Madame Bovary.” Según el novelista francés, el hombre incapaz de ser soldado, terminaba sus días como “chivato”. Y fue mucho más polémico al referirse al ejercicio del criterio: “el crítico es un artista frustrado”.

Esas frases de Flaubert no han sido pisoteadas por la historia. Hoy entendemos que aquel estado de ánimo respondía a los criterios injustos, vengativos y prejuiciados contra él y su obra literaria. La crítica es necesaria cuando se ejerce con firmeza y sinceridad. Esa experiencia ha servido para medir el tamaño de quien ejerce el oficio para destacar los aciertos y errores de una obra, no para querer rearmarla a su santo capricho.

El cine es un simple entretenimiento. Nació para deslumbrar y sacar dinero del bolsillo de quienes sueñan despiertos dentro de una sala oscura. Aunque sea de terror o de Ciencia Ficción. Educa, sí, pero el público no asiste para educarse, sino para pasar un rato agradable. Y lo que vale de él, es el criterio de un espectador en su sano juicio. Ese juez es implacable y sabe lo que busca. El crítico solo hace quitar la yerba del camino.

Mi hijo tuvo la generosidad de llevarme a Nueva York, junto a mi nieto mayor. Antes de partir, tuvo la visión y el respeto de preguntarme a qué sitios deberíamos ir. Y uno de los sitios emblemáticos de la ciudad ocupó la vanguardia de aquel listado: Broadway.

Hoy dejo a un lado mi condición de comentarista de cine para recomendar “Birdman”, el oscarizado filme de Alejandro González Iñárritu, que parece haber cruzado los océanos para quedarse sembrado en el tiempo. A pesar de su final cuestionable, nadie puede empañar esa relación creada dentro de un teatro entre el silencio de sus entramados y las diatribas de sus protagonistas.

Esta es una cinta dirigida a quienes vibran o han vibrado con los espectáculos de Broadway a lo largo de la historia. Volver sobre “Birdman” es como entrar al mismo corazón de uno de sus grandes teatros. Recorrer sus pasillos, husmear sus camerinos, admirar las tramoyas, el vestuario, el maquillaje y admirar el talento de sus actores y personajes que tras bambalinas hacen posible que todavía se viva una noche inolvidable.

Es, además, un reencuentro con la historia de cientos de millones de personas que a lo largo del tiempo, y como espectadores, han pasado en sus salas algunos de los mejores momentos de la existencia efímera