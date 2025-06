Un guion de ficción

El texto expuesto al mundo en las páginas del “Vatican News” es lo más parecido a un guión de una película de ficción. Se mezclan más mentiras que verdades. Se pretende atraer un público con engaños. Solo que no hablamos de una película.

Decir que muchos haitianos llevados a la frontera, mueren en el camino y son sepultados en cualquier lugar, es una perversidad.

Más si se toma en cuenta que este es un país cristiano. No soy anti inmigrante. Es más, he dicho en otras Expresiones que soy partidario de que no existan las fronteras. Que los ciudadanos deberíamos viajar por el mundo sin traba ninguna. Residir donde nos sintamos mejor. Pero el mundo tiene reglas y , mal que bien, debemos respetarlas.

Cada ciudadano que nace en un territorio, tiene como primera opción permanecer allí. La segunda es buscar otro destino donde se le abran las puertas, hacer residencia y aportar al desarrollo de esa comunidad.

En el artículo del “Vatican News” se dramatiza diciendo: “a lo largo de la frontera que separa Haití y República Dominicana, se encuentran haitianos en condiciones de extrema pobreza y desesperación”. Esa es una cruda realidad que viven por igual, miles de dominicanos que residen en esa franja. Sin energía, sin calles, sin hospitales, sin empleos y temerosos de las bandas de delincuentes haitianas que cruzan a hacer sus fechorías a este lado.

No compartimos maltratos a los haitianos repatriados desde aquí. Tampoco el maltrato a los dominicanos, mexicanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos que se produce en este momento en Estados Unidos. El ser humano tiene que ser respetado en cualquier lugar donde resida. Él también debe respetar las disposiciones del país que lo acoge. El “Vatican News” tiene derecho de escribir sobre cualquier tema, pero nadie lo faculta o a inventar historias ni escribir GUIONES DE FICCION, haciéndolos pasar como realidad vivida en un país que, hasta hoy, ha sido el que más ha extendido la mano solidaria a la vecina nación haitiana.