Relato de un homenaje

II

Continuación del relato.

En fin, el tiempo quedó en sus manos y hoy, muchas décadas después de la madre muerta, siento que camino sin descanso por su lomo cuantas veces pasaba por el cacaotal y me encontraba con los mismos árboles, ya más que centenarios, los que la vieron pasar y la oyeron rogar a orillas del inocente río; todo en medio del drama de la fiebre implacable que abatía el fruto de sus entrañas.

He pensado tanto en Justo y la mulita baya, y desde mi conciencia me llegaban reclamos y mandatos de gratitud.

En cuanto a ella, me preguntaba: “Ese episodio, ¿lo dejo pasar a lo íntimo y familiar donde puede olvidarse?; ¿lo sitúo entre los tantos momentos de generosidad y solidaridad de la familia de asombrosa unidad?”

Pero me urgían otros elementos del agradecimiento que no podía desechar y recibía preguntas muy hondas: “¿Cuándo vas a honrar a aquella que te diera la vida dos veces? ¡Hazlo!, pero en el mismo escenario que le sirvió de viacrucis.”

Hubo de venir una tormenta, mucho tiempo después, que derribó dos de los grandes samanes cayendo sobre el lecho del río dormido; ésto para mí es otro mensaje y le di cumplimiento a ese deber tan hermoso que hoy cuento.

Me sobrevino la ansiedad de cómo hacerlo y pensé: Levantar una cruz en medio del cacaotal junto al río y la familia anciana de samanes que conservan sus follajes inmensos para la más apacible sombra.

Un parque simple que lleve su nombre, el de la madre, y un puente hecho de la madera de uno de los árboles caídos. Justo inolvidable sería su nombre.

La cruz será, como ha sido siempre, el centro de cuanto ella nos enseñara acerca del dolor y el perdón.

En lugar de poner a sus pies los sufrimientos de la Madre Eterna, dejarle una alfombra de hojas caídas, tan propicia para el reposo y los silencios.

No en vano pienso, madre, que al dictar tu epitafio cuando fuiste llamada a la casa del Señor y ví claramente la obligación de describirte: “Nos guiaste con tu impar ejemplo y ahora tu recuerdo es la luz. Aguárdanos en Cristo”.

En fin, el parque se llamará: La Cruz del Rio – Parque doña Narcisa. Será un sitio para la oración y la meditación de todos; para rogar por la paz del mundo y del pueblo nuestro, para que allá en su soledad mantenga el Señor un lugar donde fijar su mirada.

Creo que he cumplido, madre, y a nuestro Dios entrego este gesto modesto de obediencia en honor de tus sublimes enseñanzas y orientación. El, que está en todos los lugares y es eterno, sabrá cómo me siento, madre querida.

Una extraña pero necesaria post-data: Cuando escribí ésto creí cumplida mi misión de gratitud, pero me asaltó la inquietud de no callar algo que aconteciera en ese parque Doña Narcisa. Tomo prestado algo de la paciencia de mis lectores para hacerles otro corto relato coloquial como éste:

Madre, ¿recuerdas la paloma de caoba de “mi sala”? Al levantar la cruz en tu parque, la pintamos de blanco y la pusimos sobre un tronco de asta junto a ella.. Pero sólo se asentó, sin asegurarla; se haría días después, cuando sus clavos vinieran del pueblo.

Ocurrió que vino un tornado y devastó los platanales, como también derribó algunos árboles mayores en el camino del parque, que se llama “El Sendero de la Cruz”. Quien diseñó y desarrolló el parque, un sobrino muy querido, llegó a mi lado azorado y me dijo: “Usted sabe que siempre he sido de izquierda, no creyente, pero quiero que me comente algo de lo ocurrido con la paloma”; y agregó: “Cuando fui a ver dónde habría ido a parar por el viento y alcancé a ver árboles derribados, grande fue mi sorpresa al encontrarla en su puesto”. “Explíqueme algo de eso porque me ha puesto a pensar la paloma”.

“Sobrino”, le dije: “Es difícil hacerlo, pero le voy a prestar un libro titulado “En qué creen los que no creen”. Trata de una polémica entre un importante pensador italiano y un príncipe de la Iglesia, Cardenal; es fascinante leerlo, no sólo por su contenido grávido de sabiduría, sino porque obliga a repensar muchas cosas tenidas por sabidas. A usted le está ocurriendo eso; no sabe que de mi madre aprendí algo que me advirtiera para siempre cuando nos decía: “Quien está junto a la cruz aguanta las tormentas”.

Madre, lo cuento sólo para hacerte dueña, aún más, de tus orientaciones que tanto me cobijaron en los vendavales; tal como imaginé el epitafio, tu recuerdo ha sido la luz y no pude separar la supervivencia de la paloma de tu abnegación infinita y pensé que en ese lugar fue donde sentiste el milagro de que la fiebre que devoraba tu niño no te lo arrancara. Hoy he creído necesario recordarlo.

Me siento tranquilo al cumplir este deber de hijo y me aumenta la satisfacción de haberlo alojado en este seno perenne del Listín Diario.

No olvidar que en esta hora hay que revelar la más vigorosa solidaridad con este medio que hace las veces de memoria inconmovible de nuestro pueblo.

Como expliqué en el cierre de la primera parte, vivimos una coyuntura delicada donde hay amenazas claras de borrar todo lo que trate de antecedentes y recordar la Madre todo eso lo trasciende.