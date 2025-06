Han pasado dos meses desde la tragedia del Jet Set, un evento devastador que, pese al paso de los días, no aminora en lo absoluto el dolor que ha dejado en cientos de familias. Mucho menos se apaga la indignación de una sociedad que aún no ve avances reales en la justicia respecto al caso.

Diversos medios, incluyendo este diario, han mantenido viva la memoria de cada víctima, compartiendo sus historias, sus rostros, sus sueños truncados. Y, como es habitual, nunca falta el comentario necio que pregunta: “¿Por qué siguen publicando esas cosas? ¿Cuál es el morbo o el sensacionalismo?”

No es morbo. No es sensacionalismo. Nada más lejos de eso. Todo lo contrario: los medios de comunicación cumplen una función importantísima al no soltar el tema, al no permitir que se entierre en el olvido, al exigir respuestas, justicia y consecuencias. Porque aunque para muchos la vida debe continuar, para demasiadas personas esa vida ya no será igual. Para otras, simplemente ya no será vida.

Por eso, mientras no haya responsables sancionados, mientras no haya claridad, mientras no haya verdad, no se puede ni se debe dejar de contar estas historias.

El periodismo no siempre es cómodo. No está hecho para complacer. Su rol, en muchas ocasiones, es precisamente incomodar, remover conciencias, exigir explicaciones, ir tras la verdad. Y hay temas que no pueden ni deben dejarse caer.

Callar o voltear la vista es lo que esperan quienes quisieran que esto se olvide pronto. Pero no. Hagamos todo lo posible para que no se olviden esos nombres, esas caras, esas vidas. Porque la justicia, muy lastimosamente no llega sola en este país: se reclama, se exige y se acompaña de memoria.