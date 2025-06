La reencarnación del Hijo revela la compasión de la Trinidad

Hay posturas religiosas y políticas que consideran a las personas excluidas como si fueran culpables de su propia exclusión. Actualmente, existen figuras públicas que menosprecian a los pobres, a los inmigrantes que luchan por una vida mejor, fuera de la tierra donde nacieron. Esas figuras públicas, que tienen la audacia arrogante de considerarse representantes del verdadero cristianismo, no solo no tienen compasión del que padece, sino que muestran una ignorancia lamentable de esa religión que pretenden encarnar.

Una de las vetas cruciales del cristianismo consiste en asumir la causa de los necesitados. Eso se tan serio, que cuando Jesús enseña sobre el juicio final, las personas benditas, las que vivirán con el Padre durante la eternidad, lo harán, por estos motivos: “Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me acogieron en su casa” (Mateo 25, 25).

¿Cómo no van a tratar los obispos en sus oportunos Mensajes cada 27 de febrero del hambre, la sed de las mayorías y de los forasteros entre nosotros? El Señor mira a la tierra, ¿y los obispos nos van a poner a mirar para el cielo?

Esas palabras de Jesús se enraízan en lo más hondo de su existencia. Jesús es el Hijo de Dios y lo más propio del Hijo es hacer suya la condición de los hombres y mujeres que vino a salvar.

En su carta a los Filipenses Pablo copió un himno que se cantaba en las comunidades, aquí lo reproduzco: “Cristo, a pesar de su condición divina,

no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango

y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, 1y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (Filipenses, 2, 6 -11).

La encarnación del Hijo revela la compasión de la Trinidad y nos invita a ser compasivos como nuestro Padre es compasivo (Lucas 6, 36 – 38).