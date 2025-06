“Y conoceréis la verdad…” Su Santidad

Uno esperaría que la Iglesia Católica pudiera (una vez más) resistir al empuje de la degradación intelectual, pérdida de rigor académico, chabacanería y “cualquierización” en la construcción del conocimiento que actualmente caracteriza a Occidente; donde el simplismo se ha mezclado con la información; los hechos con la especulación y los sesgos con la objetividad; erosionándose las bases de la verdad.

Lleva toda la razón El Vaticano cuando, en el reportaje de Greta Giglio –del 06 de junio– plantea que “el pueblo haitiano continúa sufriendo una de las crisis humanitarias más grandes del mundo”. Sin embargo, falta a la verdad y al rigor en mucho de sus 14 párrafos –literalmente, desde la primera línea– cuando, en desmedro de la Convención sobre el Estatuto de Refugiado (1951), otorga graciosamente tal categoría a “más de un millón de refugiados haitianos”.

Decir que “su existencia está en riesgo”; que “se prevén sanciones para quienes ayuden de cualquier forma a los migrantes haitianos”; que “esas medidas gubernamentales han generado una ola de violencia generalizada”, donde “todos están autorizados a ejercer formas de persecución contra los migrantes, incluso los civiles”; o replicar falsedades emitidas por terceros, como que “se ha creado un movimiento ultranacionalista muy violento […] que identifican y atacan a los haitianos…”, falta a la verdad.

Reseñar como fuente primaria –sin aportación de pruebas– las declaraciones hechas por un maestrillo jesuita voluntario del Centro Montalvo, (Marco Garbari), quien indica que “muchas personas son sometidas a torturas y hay quienes no sobreviven”; o que eran deportados en “condiciones inhumanas”, “hambrientos y deshidratados durante días”, tanto que “muchos no logran sobrevivir y sus cuerpos son sepultados en el camino sin que se denuncie su muerte”, es una apología a la mentira.

Aquí lo grave no es el déficit académico, profesional o periodístico, sino que el reportaje fue publicado en el medio oficial vaticano, dando visos de credibilidad a un escrito que –bien intencionado al querer visibilizar el drama humano que sufre el pueblo haitiano y del cual, República Dominicana no es responsable–, falta a la verdad, distorsiona hechos, manipula categorías jurídicas y asume como verdades irrefutables declaraciones dadas sin fundamento ni sostén probatorio por personas vinculadas periféricamente a organizaciones de base. Tanto, que el propio Centro Montalvo admitió que las opiniones expresadas por Garbari “son estrictamente personales y no representan la posición oficial de nuestra institución”.

Sin embargo (voz en OFF de Pilatos) “Quod scripsi, scripsi” (Lo escrito, escrito está), y, en el Vatican News –“Portal de información de la Santa Sede”– se mantiene un reportaje cargado de falsedades y graves acusaciones contra el cual, lo menos que debe hacer nuestra cancillería, es exigir la corrección –en aras del rigor y la verdad–, o que sean aportados los medios de prueba sobre los cuales se fundamenta el libelo.

Es eso, u otorgar la razón a quienes no la tienen.