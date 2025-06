Del dicho al hecho…

El papel lo aguanta todo lo que le pongan. Y ciertamente este tiene muchas utilidades. Las mentiras que se escriben son abundantes y hasta burlonas. En más de una ocasión el director del INDRHI ha ratificado que las obras colaterales de Monte Grande están en su agenda.

De ahí no avanza. Recuerdo que en enero del 2024 durante la “inauguración” del embalse de la presa Monte Grande, el presidente Luis Abinader dijo: “Estamos conscientes de que para el aprovechamiento de esta importante obra, se requiere construir las obras complementarias de la presa. Por esta razón, estamos en proceso de LICITACION para la contratación de estas infraestructuras, que estarán iniciando los trabajos en este mismo año 2024”.

Esto fue hace un año y 5 meses. Todos los medios de comunicación recogieron esas aseveraciones del gobernante. A pesar del tiempo transcurrido, no se cumple esa promesa de LICITAR los canales, los aditamentos para llevar el agua al acueducto y para generar energía eléctrica. Lo que llama la atención, es que al día de hoy, ninguna autoridad del INDRHI o del Palacio Nacional haya explicado porque ese llamado a LICITACION, anunciado en enero del 2024 no se ha hecho. Que obstáculos ha encontrado el gobierno para detenerse en el camino.

Los hombres y mujeres de la región Enriquillo queremos una explicación. Nos merecemos una explicación. Demandamos una explicación.

Que nos digan por qué las obras complementarias del proyecto Monte Grande no se han licitado. Al embalse, cuando lo inauguraron, lo aplaudimos, pero dijimos que no bastaba. Necesitamos que nos den las razones de porque no se ha llamado a esta licitación ¿O es que las autoridades decidieron dejar el embalse SOLO como un criadero de peces? Tal vez hace falta que la voz de los surestanos se levante más alta para que nos escuchen.

No basta con que dejemos solo en el papel nuestras exigencias, porque, como el papel lo aguanta todo, las respuestas no vendrán por esa vía. Vamos a buscar fórmulas para hacer más corto, el trecho que hay, del dicho al hecho. Unámonos para que YA, se haga realidad EL METRO DEL SUR…MONTE GRANDE