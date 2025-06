La deseada paz y un abrazo oportuno

Cuando saludo suelo mejor desear “paz”, antes que decir “Hola”, “Buenos días”, “Buenas tardes” o “Buenas noches”. Esa costumbre la adquirí al leer en la Biblia cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el evangelio de salvación con la siguiente exhortación: “En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: Paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros”. (Lucas 10:5 y 6, Reina Valera).

El saludo de paz se considera una expresión de bendición, pero también de conexión con Dios y el prójimo.

Jesucristo usó ese saludo frecuentemente con sus discípulos, incluso después de su resurrección se les apareció en una habitación donde estaban encerrados por temor a los judíos, y poniéndose en medio de ellos les dijo: “Paz a vosotros”. (Juan 20:19).

Cuando finalmente ascendió al cielo también dejó esa paz a sus pupilos con la siguiente reflexión: “La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo". (Juan 14:27).

La paz es uno de los frutos del Espíritu mencionados en la carta del apóstol Pablo a Gálatas, junto al amor, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Paz, en hebreo Shalom, se menciona más de 400 veces en la Biblia y su búsqueda individual y colectiva se considera uno de los bienes espirituales más anhelados.

Sé de muchas personas que antes de ir a dormir recitan cada noche el Salmo 4 versículo 8: “En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado”.

Un ritual que me encanta en la Iglesia Católica, además, es cuando durante la liturgia en las misas invitan a los presentes a darse el saludo de la paz. Es un momento para centrarse en los demás, dejando atrás las preocupaciones y afanes individuales.

Solo cuando se pierde la paz se aquilata su real valor. Y lo vemos a diario en las imágenes y vídeos tan dolorosos de conflictos bélicos, como Israel-Hamás y Rusia-Ucrania, con las secuelas de hambruna y desplazamientos forzados que han provocado.

Todos sabemos también lo que significaron para la humanidad la primera y segunda guerras mundiales, así como otras a menor escala que han dejado huellas imborrables en la humanidad.

La paz no significa ausencia de problemas y traumas en nuestras vidas, pero permite asumirlos con fe, gozo y esperanza.

Por esa razón, cuando llego a cualquier ambiente, me encanta prodigar “paz”. Cada tarde, al entrar a Listín Diario, donde laboro, lo primero que hago es recorrer la redacción completa para desearles paz a mis compañeros de labores.

Es un saludo que incluso me ha permitido percibir el estado de ánimo de los demás. A veces cuando paso frente a mi compañero Juan Eduardo Thomas me responde: “Muy necesaria hoy” y pienso que la jornada matinal en el digital quizás ha estado más intensa de lo normal.

Con otros, como Maritza Morillo, me pasa que hasta ya me cambió el apellido y suele decirme: “Gracias, señor Paz”.

Lo que más me satisface es la sonrisa que suelo sacarles a los demás, a veces en medio de situaciones dolorosas y las pruebas difíciles que enfrentamos en cualquier momento de nuestras vidas.

En medio de las aflicciones y eventos tormentosos del diario vivir, la búsqueda de la paz debe estar presente, por encima de esas circunstancias.

Perdonen, amables lectores, si estoy demasiado religioso con este artículo dominical, pero en Hebreos 12:14 la Biblia conmina a que “Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos”.

Eso incluye las diferencias que pudieran aflorar en el ámbito familiar, en las relaciones de parejas, laboral, la convivencia comunitaria y en cualquier escenario social donde estemos presentes.

Esa paz interior y la relación pacífica con los demás terminan reflejándose en tu vida. Y al desearla vuelve a ti, de una u otra manera, como expresa la parte “in fine” del versículo bíblico citado al principio de este artículo.

A mí me pasó hace poco con una experiencia sumamente dolorosa que viví. Un día en que por igual saludé deseando tanta paz como siempre, quizás mi rostro no lo reflejaba como de costumbre. Pero una amiga se me acercó y preguntó si podía darme un abrazo. Ese gesto me transmitió la paz que tal vez no sentía con la misma intensidad y me cambió el día.

La científica y educadora estadounidense Jill Bolte Taylor razonó que “Experimentar la paz no significa que todo vaya a ser genial. Significa que puedas ser capaz de conectar en un estado mental apacible en medio del caos normal de la vida ajetreada”.

El novelista norteamericano Robert Fulghum nos deja también una reflexión de cómo se manifiesta: “La paz no es algo que deseas. Es algo que haces, que eres, que logras, que das”.

La madre Teresa de Calcuta dijo que la paz puede comenzar con algo tan sencillo como una sonrisa.

Y también con un simple saludo o un abrazo oportuno que te ponga en armonía con la vida.