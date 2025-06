Apreciado y amable lector, ese título llamativo tiene el propósito de invitarlo a reflexionar sobre la motivación o motivaciones que tuvo el actual presidente estadounidense, Donald Trump, para expresar: “Putin está loco”.

Aunque es seguro que usted llegará a sus propias conclusiones, de todas maneras exponemos de manera humilde lo que creemos sobre esa situación.

Para abordarlo, nos apoyaremos en las palabras de san Agustín en su libro “Confesiones”, donde explica que un motivo es aquello que nos impulsa a hacer, o dejar de hacer, una conducta determinada.

Y expone el ejemplo siguiente: “Sucede, pues, que alguno comete un homicidio. ¿Qué motivo tuvo?, que amaba y quería para sí a la mujer del que mató, o quería quedarse con la hacienda del difunto, o quería robarse algo con qué poder vivir, o temió que el otro hiciese a él algunos de estos daños, o estaba ofendido de él anteriormente y le mató por vengarse. ¿Por ventura aquel hombre hubiera hecho el homicidio sin alguna causa y deleitándose solamente en el homicidio mismo? ¿Quién lo habría de creer?”

Para comenzar a identificar los motivos de la expresión de Trump, recordemos que, durante su campaña electoral, afirmó con tono fanfarrón y teatral: “Si soy elegido presidente, la guerra entre Rusia y Ucrania queda terminada en 24 horas”.

Esa afirmación es calificada, desde la psicología, como una ilusión, una percepción deformada de la realidad.

Un buen ejemplo lo encontramos en el episodio de los molinos de viento de Don Quijote de la Mancha, del escritor español Miguel de Cervantes. Allí, el protagonista cree ilusoriamente que unos molinos de viento son gigantes que lo atacan. Convencido patológicamente de esa idea, se lanza al combate y recibe un fuerte golpe. Veamos una parte del relato:

“Acudió Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno. Y cuando llegó, halló que no se podía menear.

—¡Válgame Dios! —dijo Sancho—. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en su cabeza?”.

Muchos políticos usan el recurso de la ilusión. No porque estén convencidos como El Quijote, sino para parecer graciosos o agradables a la población votante, motivando a los indecisos y fortaleciendo el entusiasmo de sus seguidores.

Pero la cosa se complica. Las principales cadenas de televisión norteamericanas e internacionales, así como periodistas independientes, cuestionaron recientemente a Trump sobre esa “promesa”. Él respondió asegurando que no hablaba en serio, que estaba siendo sarcástico. Esto lo dijo el 25 de marzo y fue recogido por varios medios, entre ellos Euro News.

Sin ser irrespetuoso, diremos simplemente que sus palabras evidencian que no tiene claro lo que significa sarcasmo, ni lo que implica ser sarcástico.

Así que, cuando Trump publicó el domingo 26 de mayo en sus redes sociales: “Putin está loco”, lo hizo desde la frustración. Creyó ilusoriamente que no solo lograría un alto al fuego en 24 horas, sino la finalización total de la guerra. Imaginó algo tipo “y vivieron felices comiendo perdices”. Pero la realidad ha sido muy distinta. Putin no ha firmado nada, y los combates se han intensificado.

Su frustración crece aún más con el presidente ucraniano Zelenski, de quien dijo: “No le hace ningún favor a su país, hablando de esa manera”, refiriéndose a las bravuconadas que —a juicio de Trump— Zelenski no puede cumplir.

Pero lo que quizás usted ignora es que Zelenski también tiene sus propios motivos para mantener la guerra: su mandato constitucional ya venció, pero las elecciones no se han celebrado por la ley marcial. Es decir, si hay paz, habría elecciones, y Zelenski perdería su puesto y protagonismo.

Además, Putin ha declarado que negociar con Zelenski es ahora más difícil, porque cualquier acuerdo podría ser anulado por un eventual sucesor, lo que complica aún más el escenario.

Trump y sus asesores deberían saber que Putin no aflojará la presión sobre Zelenski. Un tratado de paz nunca incluirá, al menos desde la visión rusa, la devolución de territorios como Crimea.

Y los recientes bombardeos con drones a Kiev no son simples ataques. Son un mensaje directo a la OTAN. Putin está dispuesto a morir luchando, recordando que entre 24 y 27 millones de rusos murieron durante la Segunda Guerra Mundial.

Entonces, ¿Está Putin loco? No. Y Trump lo sabe. Su frase fue una metáfora cargada de mensaje geopolítico: “Señores de Ucrania y toda Europa, ustedes deben tener completamente claro, que no estamos tratando con Mijail Gorbachov, sino con una persona fría, astuta, y que no le teme a la muerte”.

Conclusión: Creemos que ahora usted entiende mejor las motivaciones de Trump al hacer esa afirmación. Y tal vez muchos males se habrían evitado si Zelenski hubiera aplicado la enseñanza de Jesús sobre la guerra: “¿Qué rey, antes de salir contra otro rey, no se sienta a deliberar si con diez mil puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz”. (Lucas 14:31-32, Biblia de Jerusalén Latinoamericana).

El autor es psiquiatra y general (R) del Ejército