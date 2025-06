El Salto de la Pulga

1 Los «lenguasuelta» no quieren ley. Y si ella no controla al que difama e insulta, retornaremos a los tiempos en que las ofensas se cobraban con violencia.

2 ¿Se podría saber cuál es la ACTUAL participación en las utilidades netas (PUN) del Estado Dominicano con Barrick? Hay un misterio…

3 A simple vista se nota que las juntas de las vigas con las columnas, en la extensión del Metro a Manoguayabo, no encajan completamente. ¿Es normal eso?

4 ¿En verdad Tokischa no sabe por qué en el Polígono Central de la Capital, nadie la quiere de vecina en su edificio?

5 Dos abogados sometieron un recurso que permitiría a Abinader aspirar a la presidencia, mientras este mide constantemente su nivel de popularidad. ¿Se cuece algo?

6 Los restos de Trujillo no son atractivo turístico allá, ni lo sería aquí. Más interés turístico despertaría traer los de Rubirosa y depositarlos con fanfarria internacional en un mausoleo.

7 El «detective» afirmó en televisión que Leonel será el presidente en 2028. Simultáneamente, Rhadamés Jiménez puso abogados a su servicio. ¿Agradecimiento?

8 No sé por qué, las historietas del «detective» me recuerdan a José Jasd y sus encuentros con Marilyn Monroe.

9 Un empleado de Bienes Nacionales asistió al «trabajo» solo en ocho ocasiones, pero consiguió una sentencia de un tribunal para ser indemnizado con cuatro millones de pesos. ¡Barbarazo!

10 Sí, como pide Omar Fernández, se libera de impuesto a las toallas sanitarias por ser «artículo de higiene básica», también habría que liberar el papel higiénico… ¿o no es?

11 Quizás porque «la justicia dominicana no funciona», según él, Ramfisito no reveló los nombres de los comunicadores «que lo han difamado porque no quiso darles una boronita».

12 El nuevo Papa ya trazó frontera con lo del matrimonio: solo hombre y mujer. Nada de bendiciones a otro tipo de parejas en las iglesias, como pidió Francisco.

13 La petición de EE.UU a sus ciudadanos para que abandonen Venezuela, huele a que Maduro está planificando acciones armadas contra Guyana y se armará un lío.

14 Zelenski sueña con pajaritos preñaos cuando dice que «la paz solo se logrará con la salida de Putin». ¡Ay ombe!

15 Está aquí y se expande otra versión de Covid, mientras en Sudán el cólera está acabando. Por lo visto… ¡nunca falta una vaina!

16 El llanto de la madre pidiendo perdón, no frenó a la hija que ahora involucra a un procurador de la Corte de Apelación. ¡Ese lío se hincha!