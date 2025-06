María Elena Grateraux en la memoria

Acostumbrados, como estamos, a ver el heroísmo principalmente en la espada y el cañón, allí donde se libera un pueblo de la opresión, de la tiranía o la segregación, con frecuencia pasamos por alto el heroísmo de cada día. El que construye puentes entre la gente, el que mejora las condiciones de vida de quienes menos pueden, el que inspira con la música.

Este fin de semana, nos ha traído la triste noticia de la partida física de María Elena Gratereaux, abogada y gestora cultural, oriunda de San Cristobal y que sentó raíces en Cabarete, testimonio de ese heroísmo callado, que aporta tanto a nuestras sociedades y que vamos viendo pasar, como quien ve llover.

Presidió la Fundación Educativa Dominican Republic Jazz Festival, Fedujazz, un equipo inspirado por Lorenzo Sancassani, e integrado por Jennifer Kirkman y otras personas, que con denodada pasión, convirtió el DR Jazz Festival, en un referente por el que pasaron las principales figuras del Jazz, a nivel internacional y renombrados artistas dominicanos, que interpretaron sus temas más tradicionales del merengue, la música típica y el son, en memorables arreglos, con toques de jazz.

Pero lo más trascendente de la labor de este grupo, es la creación de una escuela de música, que da la oportunidad a niños y jóvenes de escasos recursos, de convertirse en músicos, con profesores locales y el respaldo, de renombrados artistas internacionales que ofrecían sus clínicas en cada festival, en un acuerdo con el Berklee Global Jazz Institute, con la participación activa de su director Marco Pignataro.

Por esa escuela han pasado cientos de jóvenes, algunos no serán músicos, descubrirán en el camino otras pasiones, pero habrán sido tocados por la música. Otros harán realidad su sueño musical, alcanzado oportunidades que de otra manera no hubieran tenido.

Fedujazz y el DR Jazz Festival, son iniciativas que trascienden lo musical, de la mano del renombrado artista Adolfo Faringthon, cada versión del festival hacía del afiche conmemorativo, una obra de arte. Y durante la celebración del festival se realizaban jornadas instructivas en donde niños, jóvenes y adultos, personas humildes y embajadores, se daban la oportunidad de expresar sus venas artísticas.

El paso a la eternidad de esta mujer, que no pocas veces nos hacía recordar la expresión de Joaquín Balaguer, con relación a Virtudes Álvarez, al definirla como, “una mujer casi etérea”, al compás de una extraordinaria vitalidad que imprimía dinamismo en cada una de sus iniciativas, nos resulta doloroso.

Su ejemplo, y, el de todos los miembros de Fedujazz, los que he mencionado y los que se me quedan en el tintero, nos recuerdan siempre, que no todo está perdido, y que siempre habrá personas dispuestas a sacrificar tiempo, esfuerzo y recursos, en el intento de hacer realidad aquello expresión de Badén Powell, el fundador del movimiento Scout, de tratar de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos.

Vayan nuestras oraciones a su esposo, Philippe Delva, a sus hijos, a todo el equipo de Fedujazz y de su oficina de abogados.

Su ejemplo perdurará en la memoria. Que en paz descanse.