Aquí hay gente que ama más sus negocios y sus beneficios que la patria que los vio nacer y crecer, trabajar y vivir bajo su sombra.

Haití, ya lo dijo el presidente Luis Abinader, no debe seguir buscando culpables aquí de sus desgracias y males cuando han sido ellos, y siguen siendo, los causantes de su desaparición como país y de su proceder poco patriótico e incivilizado.

Destruido su país no van a destruir el nuestro que hemos creado con sangre, sudor y lágrimas.

No hay forma ahora ni la habrá después, el gobierno y el pueblo dominicano no son racistas no podemos serlos, pero sí somos guardianes de lo nuestro y eso somos.

La patria y la historia sabrá conocer y reconocer a los que antes de dominicanos son negociantes.

Mientras, ni un paso atrás, ni un HAITIANO MÁS !