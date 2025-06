Donde te pongan

El lunes como de costumbre me desplazaba a mi trabajo cuando algo inusual llamó mi atención: Un hombre accidentado yacía tirado en la calle, un carro con la parte delantera chocada y un motor en el suelo. Había ocurrido un accidente.

Como periodista, todo señalaba que debía detener mi andar, parquear el vehículo, tomar mi carnet de prensa y mi celular para documentar todo. Los planes de la vida eran distintos.

Al llegar a la escena, hallé a alguien llamando por teléfono mientras el accidentado ensangrentado intentaba recomponerse. Ese panorama me puso en una situación distinta a la que tenía planeada. Sin pensarlo inicié mi ayuda, le hice preguntas para constatar que estuviese consciente, pedirle un contacto familiar y mantenerlo en un estado de calma.

El accidentado estaba desconcertado, pero aun así logró darme el contacto de su madre y con ayuda de varios hombres logramos llevarlo hasta una zona más segura que no fuese el centro de la calle, donde le pedimos que no se tocara las heridas y que estuviese tranquilo. Ya una ambulancia estaba de camino.

Era un joven de 25 años, que al parecer estaba haciendo servicio de mototaxi. Se trataba del conductor del motor que estaba hecho pedazos y que llamó mi atención al verlo en la calle.

No les amplió el relato diciéndoles que todavía hoy me he mantenido en contacto con su madre. El joven ha sido sometido a varias operaciones. Pero ese no es el punto de esta historia.

A lo que quiero llegar con todo esto es que el lugar donde te siembren, como las flores y las plantas, da sus frutos. Quizá si no me paró ese día otra persona lo habría ayudado a que mantuviese la calma y a contactar un familiar, pero la vida decidió que hiciera mi “buena obra del día” y con eso lo replicará a ustedes.

No se trata de rescatar las obras que favorecen a los demás, sino de contagiar con el ejemplo para que florezcas donde sea que te pongan.