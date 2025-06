Un Malecón lleno de plagas

No han sido una ni dos las veces en que me he cruzado con una rata o ratón —desconozco cuál de las dos especies será— en el Malecón de Santo Domingo. Pero lo de hace unos días ya colmó mi paciencia.

Mientras corría por el “renovado” Malecón de Carolina, concentrado simplemente en mantener mi paso y la respiración, un pequeño individuo negro a alta velocidad se cruzó en el camino de mis pies, impactando con ellos y saliendo despavorido —quien escribe también— ante tan impactante encuentro.

No sé quién se habrá asustado más, si el roedor o yo. Recuerdo haber gritado y seguro él chilló, pero tras unos segundos de un acelerón buscando escapar del lugar donde sucedió el fatídico encuentro, continué con mi paso.

Ya cuando volvía a estar en sintonía entre la música, mi respiración y un paso de campeón, un segundo objeto negro no identificado volvió a entorpecer mi camino, repitiendo las situaciones de apenas unos minutos atrás.

La incidencia de esta plaga es frecuente. Durante todo el trayecto (unos 10 kilómetros) me habré topado con el mismo número de roedores, en un espacio de la capital donde diariamente cientos de personas tienden a frecuentar para compartir en familia, amigos o para recrearse en un lugar que debería ser seguro.

En ese sentido, me pregunto: ¿De qué sirve que la actual alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, invierta 400 millones en renovar una parte del Malecón si mantiene viva una plaga capaz de transmitir enfermedades que pueden llevar, inclusive, hasta la muerte?

¿Fumiga o ha hecho algo la Alcaldía del Distrito Nacional para controlar esta plaga? En un año y medio que llevo corriendo cuatro veces por semana en el Malecón, nunca he visto un proceso de fumigación o de control de plagas, pero espero encarecidamente que esta columna llegue a las oficinas del Ayuntamiento.