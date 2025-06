Cuestión de principios (y finales)

Los migrantes, al igual que todos los mortales, se dividen en dos bandos. Esa división carece de naturaleza homogénea, pero existe, se palpa, permite entender el derecho legítimo a levantar tienda aparte del lugar de nacimiento e ir en busca de fortuna sin maletas, apenas con un sueño por cumplir. Se distinguen dos categorías que nada tienen entre sí, aunque vienen del mismo tronco: Quienes buscan fama y riqueza y los que pertenecen en bajo perfil. Son emigrantes al fin, y cada cual tiene derecho a ver lo que le viene encima, con sus propios ojos.

Un bando al que pertenecen quienes escapan de las luces de colores y fuegos artificiales son dueños de la calma y la reflexión con su real status. Saben que pueden hundirse en el pantano, pero siguen adelante y viven impartiendo docencia o sentados en una oficina privada, ganándose la vida porque no olvidan el día ni las causas por las que llegaron a un sitio ajeno, aunque sean acojidos con amabilidad. No son los mejores, pero se acercan bastante a un conformismo que los concentra, entretiene y disfrutan.

El segundo bando quiere conquistar el mundo. Peca de optimista. Sobrevive para buscar un sitio de altura para alzar su huella pública y alcanzar determinado status social. Sin embargo, cuando las luces se apagan, son migrantes iguales que aquellos que resuelven su vida entre techo y lecho, sin perseguir otro rumbo que llegar y aceptar el sitio que los cobija.

Los traumas cotidianos, sin embargo, no son de propiedad exclusiva del migrante. También los nacionales de un país sienten la llegada de fin de mes sin manjares en la mesa. No le dan “like” a las tonterías que publican ciertos medios digitales. Carecen del preciado tiempo para adentrarse con más frecuencia en el mundo del saber, andan hurgando en rastrojos y visten lo mejor que pueden, a veces sin tiempo de colgar el ropaje y solo el crujir de la piel indica cuándo es verano y cuándo no.

En mi caso personal no pertenezco a ningún bando porque he fundado el mío propio y lo defiendo con uñas y dientes. Puede que moleste, pero no me queda otro remedio porque no permito influencias ajenas a mi forma de entender y mirar el mundo. Parto de mí para entender que habito un tiempo en apariencia sencillo, pero demasiado complejo para alguien rescatado de un cataclismo y que ofrece su mano desinteresada. Soy dueño de mí mismo. Aunque trato a todos por igual . Tengo mis predilecciones por aquellos que piensan como yo. Admiro a quienes han formado con sus vidas un universo propio donde no tienen cabida quienes buscan nombradías, espejos o aires bullangueros. He dicho en alguna parte que con lo alcanzado he resuelto el problema con mi vida y he llegado hasta este raro espécimen que algunos llaman “el presente” como si acabara de nacer. No le temo a los cambios de clima, ni a las tormentas, ni a las jaulas abiertas donde duermen animales salvajes. Sé que en esta dimensión solo espero algo que me ha de llegar, aunque piensen lo contrario los miembros de los bandos y bandas: el olvido.

Los premios y distinciones otorgados los recibo con humildad y gratitud. Ellos duermen en los rincones de mi casa o sobre el escritorio donde laboro, no como vanagloria, sino como respeto a quienes piensan que mi trabajo vale la pena reconocer.

Hace unos días una productora de televisión me contactó para invitarme a un documental sobre migrantes . Es importante que alguien piense en mí para salir al aire y multiplicar mi pensamiento. Sin dejar de expresarle mi consideración por tamaña invitación, me negué a participar porque no soy dado a las cámaras. No le pregunté quiénes me acompañarían, pero sí le sugerí otros nombres, de esos que aman salir en pantalla. Yo, en cambio, prefiero escribir estas memorias donde trato de defender mi individualidad. Por suerte no estoy solo, aunque amo la soledad. Me da energías para continuar sobreviviendo en busca de algo que no existe.