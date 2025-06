Bailar al compás de los minuetos

El cantante español Julio Iglesias lanzó en 1973 su cuarto álbum de estudio “Soy”, en el que incluyó la canción titulada “Minueto”. El término proviene del italiano minuetto, y este del francés menuet, diminutivo de menú (pequeño).

El minueto alude a la brevedad de los pasos de la danza que se ejecutaba originalmente con esta composición. Y precisamente la canción del popular intérprete madrileño comienza con el siguiente estribillo: “Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huella al pasar”.

Ese anhelo parecería una invitación al conformismo, en un mundo donde actualmente predomina tanto el afán de dinero, poder y grandeza. En el ejercicio del poder lo vemos con más frecuencia, porque se asocia un legado imperecedero a las obras rimbombantes, aquellas que se pueden mostrar.

Eso explica por qué, gobierno tras gobierno, ningún presidente se ha animado a solucionar el grave problema del drenaje pluvial. ¿Para qué invertir tantos recursos en una obra que no permite las ostentaciones que tanto elevan el ego de los políticos?

Pero sin dejar de valorar la importancia del Metro de Santo Domingo, las grandes presas, parques miradores, plazas sanitarias y otras grandes infraestructuras, esas obras pequeñas, incluso las intangibles, serían igualmente valoradas por la sociedad y terminarían marcando positivamente cualquier gestión gubernamental.

Pondré solo dos ejemplos de aportes, al parecer sencillos, para erradicar males sociales, tan sazonados, que resulta inexplicable la desidia oficial: Los robos de retrovisores y de tapas del alcantarillado.

Si hemos sido en los últimos meses tan eficaces en la incautación de bocinas para garantizar la tranquilidad ciudadana, con el objetivo de evitar la música a alto volumen hasta altas horas de la madrugada, cómo es posible que no exista igual capacidad operativa para enfrentar con éxito el robo de retrovisores.

Los ciudadanos dejan estacionados sus vehículos en las vías públicas y en los parqueos de sus viviendas, pero cuando regresan o despiertan al día siguiente, se encuentran con la amarga sorpresa de que les robaron los espejos retrovisores.

Hay zonas residenciales donde después que pasan esos rateros bien podríamos usar el término “vehículos arrasados”. Y me hago la siguiente pregunta: ¿Resulta tan difícil acabar de raíz con esta manifestación de la delincuencia tan extendida y ya casi normalizada?

Ya los afectados ni siquiera acuden a la Policía a poner denuncias por robo de retrovisores.EXTERNA

Tan cotidianos son estos robos, pese a la desilusión que generan, que los afectados no tienen otra opción que comprar dos artefactos nuevos, incurriendo en un gasto que no estaba planificado. Ni siquiera denuncias se animan a presentar ante la Policía. Saben que las investigaciones no conducirán a ninguna parte, aunque las autoridades saben cuáles negocios los compran a precios de vaca muerta a los ladrones.

¿A dónde van a parar esos espejos retrovisores? Obvio que a las mismas tiendas de repuestos de vehículos que los venden a los usuarios. O sea, que bastaría un amplio operativo por esos negocios para determinar si pueden sustentar con facturas las mercancías que tienen en exhibición y almacenada. Si hay oferta es porque existe demanda. Y todos sabemos el origen de ambas.

Con el robo de las tapas del sistema de alcantarillado la dejadez oficial para encararlo es más cuestionable, porque a la pérdida de una inversión estatal, se suma la amenaza a la seguridad ciudadana.

Lo vivimos a mediados del pasado mes con el caso de la niña Sherlyn Vizcaíno, de 12 años, quien salvó la vida milagrosamente al caer en el hoyo sin tapa de una alcantarilla en el sector Lavapié, de la provincia San Cristóbal. La niña no vio el agujero debido a las inundaciones provocadas por intensos aguaceros.

Dos valientes jóvenes sacaron a la preadolescente del agujero, luego de que los organismos de socorro abandonaron el operativo de búsqueda, evitando así una muerte más por la apatía oficial.

Las autoridades saben también perfectamente a dónde van a parar las tapas robadas del sistema de alcantarillado y otros objetos similares con fines de fundición.

En la capital decenas de agujeros del desagüe permanecen descubiertos, con el riesgo que implica, a la espera de que se cumpla una promesa de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) de colocar tapas plásticas para desincentivar los robos. Pero incluso ese cambio del metal por el plástico sería innecesario, si ese acto delictivo se enfrenta con el rigor que amerita.

Solo esos dos males sociales citados, forman parte de las pequeñeces que no ameritan una cuantiosa inversión para erradicarlos para siempre, contrario a las megaobras que tanto usan los gobernantes para deslumbrar a los votantes.

Esas obras majestuosas son las que más suelen citar los presidentes en sus discursos de rendición de cuentas cada 27 de febrero, olvidando que la población también desearía bailar al ritmo de esos minuetos capaces de generar una prolongada felicidad.

Son esas obras al parecer pequeñas, como dice la canción de Julio Iglesias “sencillas y ciertas”, pero que aportarían a la impronta de cualquier gobernante y que gran parte de la sociedad valoraría tanto como las ostentosas.