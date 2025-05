Hacerse eco de lo que otros escriben no es mera repetición, sino una forma de comprender y proyectar ideas desde nuevos ángulos. Ocurre, con lo planteado por Isaac Riera Fernández sobre el “imperio de la estupidez”, un tema vasto y vigente que merece varios artículos. Aquí va, en forma condensada.

Vivimos bajo una revolución silenciosa y destructiva: la ignorancia se impone como verdad. Las masas mediocres han desplazado el juicio informado, y opinar sin saber se celebra como virtud. Este imperio de la estupidez domina televisión y redes sociales, donde millones, sin pudor, opinan, sentencian y condenan como si tener una cuenta les diera autoridad.

La estupidez masiva no es solo ruido. Es, en muchos casos, ideológica: se aferra a dogmas férreos, inmóviles, impermeables a la realidad. Por eso es tan peligrosa. Es fanática, no duda, no escucha, no rectifica. Se siente dueña de la verdad. En esa certidumbre ciega, arrasa con todo, convencida de hacer justicia, sin conciencia del daño que causa.

Esta forma de estupidez puede ser más dañina que la maldad. El malvado, al menos, razona su perversión, disimula, calcula. El estúpido, en cambio, proclama sus disparates con entusiasmo y se ufana de ellos como quien descubre el helado en palito. No es exagerado decir que es más peligroso un tonto con convicciones que un villano con planes, que es igual a tratar con un estúpido, no solo agota: es un riesgo.

No estamos ante un problema menor. Se trata de un fenómeno que amenaza el juicio, la verdad y la convivencia. Y lo peor es que, bajo este imperio, la estupidez no solo se tolera: se aplaude.