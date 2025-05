Tributo a la madre

El valor de tu ser se aprecia en la sensibilidad de tu espíritu, no en la belleza carnal. No eres producto del mercado, sino del pudor que sostiene la familia. No estás en la tarifa de un regalo que se disfruta materialmente, estás al penetrar espiritualmente en las cavidades del corazón. La tecnología ocultó la oportunidad de descubrir lo desconocido en tu mirada, que podría expresar lo profundo de tu sinceridad. Tu prestigio descansa en el compromiso de crear una familia, porque en la maternidad responsable gravita el porvenir de los hombres formados con tu dignidad. Cuando recibes la bendición de convertirte en abuela, con tu decoro haces culto a la integridad de tu bondad, preparando el templo sentimental que alberga la descendencia de la continuidad humana. Respetarte es respetarnos a nosotros mismos dentro de la sociedad, porque en ti descansa el equilibrio moral que debe sustentar a sus miembros. Madre, me dirijo a ti apegado a lo sublime de tu existencia, reconociendo el lugar sagrado de tu misión y proclamo: feliz el hombre que te haya hecho su esposa, feliz el niño que te llame madre, benditos tus nietos que se abrigan en tu regazo alimentándose de tu ternura. Pienso que este concepto que adorna tu vida lo comparten todos los hijos que han sabido valorarte y que entienden que en todos los días del calendario tu gravitas con la bendición de anidar en tu vientre la responsabilidad divina de la gestación, haciéndote instrumento del Creador de la vida y sustento de la humanidad.