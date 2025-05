Las señales están ahí

Salvo excepciones, los procesos históricos no ocurren de repente, sino que son el resultado de un cúmulo de acciones que, en determinado momento, generan el evento disparador decisivo. Verbigracia, el colapso del Estado haitiano no ocurrió a raíz de la muerte del presidente Jovenel Moïse, sino que venía incubándose de lejos.

Tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001, comenzaron a erosionarse los paradigmas que sostenían el sistema internacional de derechos construido tras la Segunda Guerra Mundial, y hoy apenas estamos empezando a ver sus consecuencias.

Hace más de 20 años se discutió si las torturas eran legales en determinadas circunstancias; se implementó la extraterritorialidad del sistema carcelario de Estados Unidos; y vimos florecer de nuevo a los “contratistas militares privados”, es decir, los mercenarios.

Que el New York Times reseñe que Mark Prince –fundador de Blackwater– ha sido contratado por el “gobierno haitiano” desde marzo, evidencia la quiebra total del vecino país; al punto que el Consejo Presidencial de Transición es incapaz de imponer el orden sobre el territorio; ni tampoco lo pueden hacer las tropas internacionales desplegadas; sino que ahora se ha tenido que recurrir a la contratación de mercenarios, para las labores de destrucción de las bandas.

El Washington Post señaló hace tres semanas que estaban siendo utilizados drones con cargas explosivas en operaciones de eliminaciones selectivas, con precarios resultados.

¿Esto es válido desde las leyes del derecho haitiano, el derecho internacional público o las leyes de la guerra? ¿Los mercenarios, quién los contrata? ¿Desde dónde se hacen las transferencias? ¿Sobre la base de cuál instrumento contractual? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién lidera el proceso? Tantas preguntas y ninguna respuesta, y el colapso del Estado haitiano no excluye la necesidad de que, como país, las obtengamos.

Haití se desliza hacia la indefinición jurídica, hacia la dilución total como figura de derecho público internacional –situación no prevista ni deseada por nadie– y, sin embargo, estamos obligados a seguir con la pantomima, no queda de otra. Tenemos que aplaudir la reunión con un embajador de un gobierno que no es gobierno, de un Estado que no es Estado; tenemos que responder las necedades de un ministro de defensa de un país con un ejército inexistente, incapaz de imponer control sobre el territorio; o dar curso a la insolencia de unas aduanas o un ministerio de comercio inoperante.

Con el accionar de las pandillas desparramándose por todo el territorio, al punto que el pasado viernes operaron tan cerca como al lado de Jimaní, todo parece indicar que la violencia tendrá fin, sólo cuando sea enfrentada con una violencia superior que no esté supeditada a los convencionalismos, la corrección política o los derechos humanos.

En definitiva –y esto es gravísimo–, una guerra aún más sucia, más sangrienta e inhumana, que conllevará la disolución total del “Estado” haitiano y la “somalización” de su territorio. Y todo eso, al otro lado de la frontera, justo al lado de nosotros.