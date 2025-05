China: la movilidad

El sistema de movilidad de China me hará mucha falta. En Beijing, la ciudad donde estoy, hay 29 líneas del metro y 523 estaciones.

Para transitar en él solo hay que saber a dónde vas y leer. Las estaciones están en inglés y en todas partes hay letreros que te indican dónde estás y a qué lugar va el metro. La mayor tarifa es 4 yuanes, unos RD$32.75.

El segundo transporte que más uso es la bicicleta. Como todo funciona a través de una aplicación del celular, escaneas la bicicleta y con el mapa te diriges a tú destino. La tarifa de este medio de transporte, que se encuentra en todas las calles sin ser robadas, empieza con 1.50 yuanes, unos RD$12.28.

A esto se le suman los buses, pero no los uso, así que me permitiré hablar de las aceras. He durado hasta una hora caminando por las aceras, que además de ser lo suficientemente anchas, permiten que las personas con discapacidad transiten por ellas.

China tiene su propia definición, visión y acción del comunismo y democracia, aquí también dicen que hay funcionarios corruptos, pero hay algo interesante, su lema y acción es trabajar para el pueblo. El Gobierno hace que el chino a través de cosas que deberían ser básicas en todos los países, se sienta seguro y feliz. Eso nos falta.