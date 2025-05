La verdadera amistad: no compite, acompaña; no mide, reconoce

En tiempos de postverdad y redes sociales que muchas veces nos deshumanizan, la verdadera amistad sigue siendo un refugio. Un vínculo auténtico, sin filtros ni algoritmos, donde los gestos sencillos —una palabra de aliento, una mirada cómplice o una presencia silenciosa— dicen más que mil publicaciones. Y cuando uno recibe un reconocimiento, más allá del protocolo, lo que realmente se queda en el corazón es quién estuvo ahí… y cómo estuvo.

Hace unos días viví una de esas experiencias que detienen el tiempo: fui reconocido como expresidente y jugador de una liga que ha sido parte de mi vida. Ya no juego softball, pero sigo compartiendo con muchos de ellos en otros espacios. Y ese día, más allá del evento, sentí algo que vale más que cualquier medalla: el respaldo auténtico de amigos que no solo aplaudieron, sino que celebraron como si el homenaje fuera también suyo.

El acto fue más que un reconocimiento individual. Fue también la ocasión para rendir tributo a trayectorias ejemplares como la de Rafael Pichardo Vicioso, al ejemplo de vida y la trayectoria musical de Eddy Herrera, y al padre y presidente ad vitam de nuestra liga, el señor Nini Cáffaro. En ese mismo acto, propusimos formalmente que las instalaciones lleven su nombre: Club de la Farándula Nini Cáffaro, como justo reconocimiento a su legado y entrega a esta institución. Nuestra propuesta fue acogida y aprobada allí mismo, sellando con aplausos un homenaje merecido.

Además, se entregó una placa de reconocimiento al artista Pochy Familia por sus 38 años de trayectoria artística llena de éxitos, dejando claro que esta institución también celebra el talento nacional que trasciende generaciones.

Cuando la amistad

se manifiesta

Hay personas que no necesitan grandes discursos para dejar huella. Su sola presencia dice mucho. Están ahí porque valoran lo que has hecho, porque conocen tu esfuerzo y, sobre todo, porque saben que los reconocimientos compartidos se disfrutan más. Eso es amistad. Eso es compromiso.

En un país donde a veces parece que solo resaltan los conflictos, las divisiones y las ausencias, ver un grupo de amigos celebrando la trayectoria de uno de los suyos es un acto profundamente esperanzador.

Celebrar al otro también es una forma de crecer

No todos saben aplaudir a tiempo. Pero los que lo hacen, construyen vínculos duraderos. Cuando alguien se destaca —ya sea por su entrega, su trayectoria o su humanidad— y otros se alegran sinceramente por eso, ocurre algo poderoso: la sociedad se fortalece.

Quiero agradecer de manera especial a los directivos y miembros de la institución que organizaron el acto. Su gesto fue más que un reconocimiento: fue una reafirmación de los valores que aún nos unen. En tiempos donde muchos optan por la indiferencia, ustedes eligieron el respeto, la memoria y el afecto.

La verdadera amistad no compite, acompaña. No mide, reconoce. No se aleja, se presenta. Y ese día, vi mucho de eso en cada abrazo, en cada sonrisa, en cada gesto discreto pero elocuente de quienes estuvieron ahí sin necesidad de figurar.

Un mensaje

que trasciende el acto

Este artículo no es un recuento de nombres ni una lista de agradecimientos formales. Es una reflexión sobre el poder que tiene estar presentes cuando se celebra al otro. En tiempos donde lo superficial suele ocupar más espacio que lo esencial, vale la pena detenernos a valorar lo que de verdad construye: la solidaridad silenciosa, la amistad leal y el compromiso con los afectos verdaderos.

Lo vivido ese día no fue un homenaje a una sola persona, sino una celebración de lo que somos cuando nos apoyamos unos a otros.