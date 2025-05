La teoría del perro prieto

Balaguer le tenía miedo a los comunistas y este gobierno le tiene miedo a las redes sociales. Lo que en un momento se interpretaba como una disposición de apertura, empatía y escucha de sus funcionarios; que se traducía en “poner el oído en el corazón del pueblo” –versión tecnológica– donde, más que las tradicionales reuniones con los “poderes fácticos”, se recurría a medir tendencias de los temas calientes en las diferentes plataformas; ahora ha devenido en una inmovilidad tónica; una reacción de parálisis ante la ocurrencia de una situación sorpresiva y/o desagradable, que anula la capacidad de respuesta gubernamental, y que, cuando finalmente reacciona, lo hace en modo reversa.

Para un partido que logró el poder sobre la base –entre otras cosas– de la denuncia pública de las presuntas actuaciones corruptas de determinados funcionarios del gobierno pasado, es perfectamente entendible esa preocupación de “quedar bien con las redes”; y eso es válido y legítimo, más no práctico; pues gobernar es ejecutar, no medir tendencias, ni, mucho menos, imitar a Chacumbele…

El problema ha sido asumir como dogma cualquier crítica hecha en redes sociales (espontánea o dirigida), con el mismo nivel de solvencia técnica que una propuesta de ley, declaración, o acción del gobierno; pensada, diseñada y ejecutada por técnicos del Estado dominicano que si cuentan con competencias específicas.

Y no es ningunear el derecho de la ciudadanía a ejercer críticas o mostrar su preocupación frente a determinadas medidas o iniciativas, pues derecho le asiste y le sobra. Porque una cosa es discernir entre críticas generadas desde la ausencia de información o dudas sobre el impacto de determinada medida en la calidad de vida de la gente, y otra es asumir que todo lo que es viral en redes es orgánico y no (en ocasiones) manipulado.

Por ese miedo de pisar sobre techos de cristal, se entiende porqué la mayoría de funcionarios del gobierno dejan pasar los constantes fusilamientos mediáticos de que son objeto, en donde –sin pruebas o documentos aportados por los denunciantes– sus trayectorias y vidas son calumniadas y destrozadas sin ningún pudor. El “deja eso así” ha adquirido categoría de política pública y el “no le hagas caso a esa vaina” se ha convertido en razón de Estado.

El ejercicio del derecho de libertad de expresión supone también la obligación de hablar con pruebas, y de ser capaz de probar en los tribunales –si alguien se siente agraviado y se querella– la veracidad de las acusaciones… porque de lo contrario, serían calumnias, infamias o injurias.

Hasta que el presidente Abinader no ordene a cada funcionario injuriado que se querelle en los tribunales, no sólo para defender su honra personal, sino también para salvaguardar la integridad moral y solvencia ética de todo su gobierno –ante al país y la historia–, seguiremos viendo este carnaval de infamias… frente a las cuales, el silencio cómplice de muchos, no hace más que despertar sospechas.

¿Así o más claro?