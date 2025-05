Humanidades digitales: saber y tecnología

La digitalización ha transformado casi todos los ámbitos del saber, y las humanidades, lejos de desaparecer, han encontrado nuevas formas de expresión y pertinencia. En un mundo dominado por datos, algoritmos y pantallas, las humanidades digitales emergen como un territorio donde el pensamiento crítico y la tecnología dialogan, se reinterpretan y se transforman.

Este campo híbrido y creciente no es una moda académica, sino una transformación profunda en la manera en que el conocimiento humanístico se vincula con herramientas digitales. En este cruce entre saber y tecnología se reconfigura no solo la producción académica, sino también la comprensión del mundo contemporáneo. Las humanidades digitales no sustituyen a las humanidades tradicionales; por el contrario, las amplifican. A través de plataformas interactivas, visualización de datos, análisis computacional de textos, archivos digitales y entornos virtuales, disciplinas como la historia, la literatura, la filosofía o el arte encuentran nuevas rutas para ser investigadas, enseñadas y compartidas.

Pero más allá de las herramientas, lo esencial es el enfoque. Las humanidades digitales colocan a la persona en el centro del proceso tecnológico. Nos invitan a reflexionar sobre la ética de la inteligencia artificial, la narrativa de los algoritmos y el impacto cultural de las redes sociales. Detrás de cada avance técnico surgen preguntas esenciales sobre el sentido, la identidad, el poder y la memoria.

En este escenario, la comunicación se posiciona como un eje articulador clave, tanto en términos teóricos como prácticos. Fenómenos como el discurso en entornos digitales, la construcción de identidad en redes sociales, la cultura participativa y el rol del prosumidor, la circulación de fake news y los lenguajes emergentes como memes, gifs y emojis son objeto de estudio desde una mirada crítica y humanista. Las tecnologías digitales no solo transforman los canales de comunicación, sino que generan nuevas formas de representación simbólica que merecen análisis profundo.

Esta mirada crítica es indispensable en una época donde los algoritmos modelan la opinión pública y los entornos digitales configuran nuevas formas de subjetividad. En ese contexto, la labor humanista cobra renovada vigencia. Formar profesionales capaces de pensar críticamente el entorno digital es una necesidad urgente. Las universidades, centros de investigación y espacios culturales deben fomentar perfiles interdisciplinarios que combinen sensibilidad cultural con competencia tecnológica.

Sin embargo, las humanidades digitales enfrentan también desafíos estructurales, éticos y pedagógicos. Uno de los más urgentes es el acceso desigual a la tecnología. En muchas regiones del sur global, el acceso limitado a infraestructura digital, formación técnica y recursos abiertos impide una participación equitativa en la creación y uso de proyectos en este campo, reproduciendo lógicas de exclusión y concentración del conocimiento.

Además, se requiere un nuevo perfil académico que combine habilidades técnicas —como el uso de software, análisis de datos y programación básica— con una sólida formación humanística. Muchos planes de estudio universitarios aún no integran de manera sistemática estos enfoques, lo que implica un rezago formativo. La actualización docente, la inversión en infraestructura y la voluntad institucional son claves para superar esta brecha.

A diferencia de los archivos físicos, los proyectos digitales requieren mantenimiento, actualizaciones constantes y estrategias de preservación a largo plazo. Muchos de ellos se desactualizan o desaparecen por falta de recursos o planificación, lo que plantea la necesidad de políticas de sostenibilidad digital y cooperación institucional efectiva.

Otro gran reto es el debate ético. El uso de datos personales, la vigilancia algorítmica, la manipulación de información y la falta de privacidad en los entornos digitales requieren una mirada crítica. ¿Cómo garantizar que la tecnología esté al servicio del bien común? ¿Qué rol juega el pensamiento humanístico ante la inteligencia artificial generativa y los sesgos de los algoritmos?

Las humanidades digitales deben ser también un espacio de resistencia ante la deshumanización tecnológica. Proyectos como museos virtuales, educación en entornos inmersivos o análisis del discurso digital evidencian el potencial de este enfoque. Incorporar una mirada humanista al diseño y uso de las tecnologías es clave para construir una sociedad más ética, crítica e inclusiva.

En conclusión, las humanidades digitales no son una tendencia pasajera, sino una respuesta necesaria al desafío de habitar un mundo hiperconectado. Apostar por ellas es apostar por una tecnología con alma, capaz de articular saber, sentido y humanidad en tiempos de automatización.

La autora es profesora titular y directora de la Escuela de Artes y Comunicación de la Universidad APEC