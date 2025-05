Trump-cultura: locura, cordura y estructura

Ocasionar cambios en el orden mundial reestructurando una dinámica comercial instaurada desde mediados del siglo XX requiere de un grado extraordinario de independencia, inteligencia, arrojo y diligencia. Con apenas cuatro meses en el ejercicio de su segundo mandato, Donald Trump ha demostrado tener esas aptitudes en una medida que supera a la mayoría de sus predecesores en la Casa Blanca.

Ante su manera muy poco ortodoxa de abordar los retos y oportunidades propios de la oficina política que él ocupa, algunos lo han catalogado como loco. Aquí en el patio se le compara con Hipólito. Sin embargo, Trump es mucho más que un personaje político pintoresco que habla sin filtros disparando tiros impulsivos que se pueden traducir en desastres superlativos. Él es, en cambio, un estratega empresarial y experto comunicacional que sabe negociar en aras de materializar objetivos mediano y largoplacistas más allá del inmediatismo que caracteriza a los políticos que buscan alcanzar, mantenerse y escalar a determinado “carguito”.

Respecto de la denominada guerra arancelaria que Trump anunció desde que estaba en campaña es preciso señalar que por décadas tanto la Unión Europea como China, Japón, Canadá y México han tenido en operación políticas draconianas frente a la importación de bienes provenientes del país que frustró las ambiciones de Hitler y restauró tanto la paz como la prosperidad en el mundo tanto occidental como oriental.

Fue, de hecho, en ese espíritu que EE. UU., después de la Segunda Guerra Mundial, decidió tolerar las cuotas y aranceles que impuso Japón y la Comunidad Económica Europea a sus productos en pro de fomentar la visión del Plan Marshall en torno a la reconstrucción posguerra de sendas regiones del Planeta Tierra. Unas dos décadas después del establecimiento del Nuevo Orden Mundial en Bretton Woods, La Casa Blanca hizo lo propio con China para avanzar la “Política de Puertas Abiertas” orquestada por Deng Xiaoping y posibilitada por Richard Nixon.

Sin embargo, de eso hace ya más de medio siglo y la realidad de entonces es muy diferente al estado de cosas que impera en la actualidad. China, por decir algo, ya no es un país donde la gente se muere de hambre, aunque la libertad allí continúa bajo el ataque de la perniciosa ideología comunista que se practica a nivel estatal a la par del sistema capitalista que ha puesto a los izquierdistas no solo a producir, sino también a vestir Ferragamo, Chanel y Balenciaga cual lo hacen en Italia, Francia y España. Europa, por su parte, hace muchos lustros que superó la devastación de la guerra y hoy por hoy goza de una economía formidable en naturaleza. Japón, aunque desde hace un tiempo batalla con problemas de deflación y una baja tasa de natalidad, es la cuarta economía mundial y por mucho tiempo fue la segunda potencia económica global.

Por tanto, los parámetros de intercambio comercial de EEUU para con los países antes mencionados hace rato que debieron ser reestructurados. Podríamos decir que esa reestructuración debió haber empezado desde Jimmy Carter, específicamente en torno a Japón puesto que ya para la década de los 70 ese país se perfilaba como la potencia económica que hoy es. Respecto de Europa, la reforma comercial debió haber empezado, quizás, en el primer mandato de Bill Clinton cuando la Unión Europea estaba en franca expansión bajo el liderazgo de Jacques Delors. Finalmente, en lo tocante a China, en el primer cuatrienio de la administración de George W. Bush ya era más que necesario cambiar la política económica respecto del gigante asiático merced no solo del déficit comercial que tiene EE. UU. con ese país, sino también por el accionar del gobierno comunista en torno a mantener la cotización de su moneda artificialmente baja para erosionar la competitividad de sus contrapartes. ¿Pero no pierden los chinos al devaluar su moneda para hacer que sus productos sean artificialmente más baratos? Sí, pero recuperan lo que pierden y tienen un amplio margen de ganancia sobre la base de la gran escala a la cual logran exportar gracias no solo a la manipulación de su moneda, sino también a los bajos estándares laborales que tienen muchas de sus fábricas.

Considerando la topografía del terreno de juego del comercio internacional a favor del resto del mundo desarrollado y en detrimento del mejor interés de Estados Unidos, los estadounidenses necesitaban un líder dispuesto a utilizar el bulldozer que representa su poder de compra para nivelar la cancha de modo que los jugadores gringos puedan competir en igualdad de condiciones con sus contrapartes en diferentes demarcaciones. Donald Trump parece ser ese líder. Aunque todavía es muy temprano para evaluar la efectividad de sus políticas ya podemos ver cómo el resto del mundo, después de mucho patalear y a la Casa Blanca denostar, se está sentando con el loco a negociar para continuar accediendo al mercado que todavía - hay que decirlo - es el más lucrativo y poderoso en todo el globo.

El autor es economista. Sitio web: www.jonathandoleo.com