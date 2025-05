Ocultaron el cáncer de próstata del expresidente Joe Biden, y lo revelan ahora para distraernos del principal escándalo político en la historia nacional. Biden nunca gobernó, lo manejaban como a un títere, nunca decidió ni las guerras ni el desastre económico.

El libro “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again” (Pecado Original: el declinar del presidente Biden, como lo escondieron y su desastrosa decisión de reelegirse) lo detalla todo. Sus autores, los periodistas Jake Tapper, de CNN, y Alex Thompson, de Axios, documentaron todo entrevistando gente en el entorno de Biden.

Según los titiriteros, todo fue fabricado, Biden nunca se cayó, ni habló incoherencias ni tenía una mirada vacía.

Terminando el gobierno, los titiriteros se transfirieron miles de millones de dólares, vendieron miles de perdones, nos engañaron, abusando de un adulto mayor, esto se investigará, ellos pagarán.