La Edad Oscura de la prensa

A sabiendas de que la “Edad Media” fue un constructo del Renacimiento, ¿podríamos decir que el ejercicio del periodismo en el país vive una “edad oscura”? ¿Podría afirmarse que el proyecto de ley de “¿Libertad de Expresión y Medios de Comunicación” es realmente una “ley mordaza”, en tanto instrumento llamado a constreñir y limitar el ejercicio periodístico?

El solo hecho que se pretenda hacer ver como “efecto” de una ley que aún no es ley, las acciones judiciales particulares incoadas contra algunos comunicadores, al amparo de leyes vigentes desde hace décadas; o bien muestra una incomprensión de la mecánica legislativa que raya en la ignorancia; o bien evidencia una intención política en torno a las protestas y reacciones que esa vía supone.

Decir que la libertad de prensa está bajo ataque por una ley que lo que hace es garantizar y blindar el ejercicio de esa libertad, es un acto que requiere más comprensión de parte del gobierno, que aún no entiende que la gente no entiende; pero también de un análisis comparativo regional por parte de quienes asumen que el ejercicio periodístico en este país está siendo objeto de limitación o control.

Veamos: en Estados Unidos, la agencia Associated Press tiene vetado el acceso al Despacho Oval y al Air Force One por negarse a utilizar el nombre “Golfo de América” impuesto por Trump; el México, cuatro periodistas han sido asesinados en lo que va de año y siete en 2024; en El Salvador, Bukele ataca la prensa contestataria que hace su trabajo, acusándolos de ser parte de una “operación mundial de lavado de dinero”; en Nicaragua, Ortega cierra periódicos, encarcela, deporta y retira la nacionalidad a periodistas; en Venezuela los medios independientes han visto canceladas sus concesiones de transmisión, los periodistas son golpeados, detenidos y encarcelados; y en Argentina, Milei ha dicho que “la gente no los odia lo suficiente”, tachando a los periodistas de “basura mentirosa”, “extorsionadores”, etc.; por sólo citar algunos ejemplos y situaciones.

Mientras que, en muchos países de Latinoamérica los propios presidentes dirigen personal y visiblemente una cruzada contra la prensa y la libertad de expresión, aquí, el gobierno decidió que fuese una comisión presidencial, apoyada por la Sociedad Dominicana de Diarios –junto a prestigiosos juristas– la que construyera la propuesta legislativa que ahora deberá ir a vistas públicas. Decir que la libertad de prensa está bajo ataque, no es sólo faltar a la verdad, es también negarse a reconocer el clima de respeto a la prensa y tolerancia a la crítica que tenemos en este país, promovido y protegido desde el propio Estado (porque, con altas y bajas, esa ha sido la tendencia de las últimas décadas).

En la región, la prensa vive una Edad Oscura. Aquí, la libertad brilla y resplandece, y toca, más que agradecer, reconocer y defender esa realidad, no ignorarla o ningunearla, porque no es poca cosa.