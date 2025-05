La Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene razón. Es urgente y necesario que las parturientas haitianas sean mejor tratadas. Hace falta que las parturientas haitianas tengan un hospital donde nazcan sus hijos con dignidad. Las parturientas haitianas necesitan un centro materno infantil a donde acudir desde la primera semana del embarazo hasta el nacimiento del bebé.

Así no llegarían a hospitales dominicanos. Las parturientas haitianas no pueden seguir exponiéndose, cruzando la frontera en camiones, en motores o a escondidas por las montañas. No pueden seguir sacrificándose, buscando recursos que no tienen, para pagar un pasaje que les permita llegar a un hospital dominicano.

Necesitan tener un hospital que les garantice atenciones y medicamentos permanentes y sin altos costos. Que no sea como los que hoy existen allá, que les cobran hasta 100 mil gourdes por parto. La Organización de las Naciones Unidas tiene razón en abogar por un trato justo para las parturientas haitianas.

Esa preocupación de la ONU debe reflejarse DE INMEDIATO en el inicio de una campaña contundente, para que las grandes naciones, en TIEMPO RECORD doten a Haití de un hospital materno infantil.

La falta de ese centro, para parturientas en Haití, es la causa fundamental de que estas tengan que buscar, de cualquier forma, como llegar a territorio dominicano a “pagos injustos” en maternidades.

La ONU tiene razón. El mundo debe ser más solidario con Haití. Así todos los haitianos que estudian medicina en República Dominicana retornarían a su país a ejercer su profesión y no se irían a Canada, Francia y EEUU. Con la ONU encabezando el reclamo de un hospital materno infantil en Haití su construcción está garantizada.

Sería, además, el primer paso para ayudar a ese país a salir de la crisis y que ha dado pasos para que las bandas haitianas sean hoy quienes dominen. Bien por la ONU. Falta que sustenten esa defensa en la construcción de un hospital materno infantil del otro lado. La consigna debe ser: Un hospital materno infantil URGENTE para Haití. La ONU que encabece esa campaña y su defensa a las parturientas haitianas se vería MÁS SINCERA.