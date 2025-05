Entre noticias y consultas

La prensa no mata a nadie. El periodista tampoco. El periodismo se parece al personal de la salud destinado a salvar vidas. Pero a diferencia de esa profesión, los trabajadores de la prensa se dedican a escribir historias que algunos no quisieran que salieran a la luz. Las enfermedades, sin embargo, cuando son descubiertas, no protestan. Pueden fulminar o no al paciente. Solo la destreza de la ciencia puede acabar con ellas si se emplean tratamientos correctos. Al periodismo sí lo matan. Cada día lo están matando y en su defensa solo puedo mirar de reojo a sus asesinos, y escribir contra ellos (con doble sentido, claro está).

Hay de todo en el periodismo. Desde quienes se dedican a la cultura, el deporte y la farándula para no enfrentar el fuego cruzado de temas vinculados al diarismo. También hay quienes se dedican a vivir de él, no por el salario que reciben, sino por los beneficios que obtienen por poner su pluma “al servicio de”. Y casi a ruego llegan a poder a inclinar su pluma y su frente.

Frente a esto, la actitud de muchos profesionales de virar la cara ante el accionar oportuno, permite al periodista crear una imagen independiente para escribir.

Hay algo que molesta de los periodistas. Llegan cada día a la redacción en busca de otras perspectivas que puedan encender el conocimiento de los lectores del diario en el cual trabajan. Algunos poseen vehículos modestos, otros almuerzan lo que pueden, a deshora por supuesto, soportan aguaceros con sombrillas agujereadas y escriben lo que dicen sus fuentes. Al final, llegan a su casa al anochecer, si es que llegan, con tiempo apenas para el aseo y una cena ilusoria. Eso los hace humanos y admirables. Y al final, duermen sin pesadillas.

Hace algunos años, el entonces presidente de un gremio de profesionales de la prensa dominicana rechazó mi membresía por considerarme extranjero. Una buena excusa. Sin embargo, esto no me ha quitado el sueño porque vivo otra realidad: estoy orgulloso de esa camada de jóvenes periodistas dominicanos que miran de reojo al gremio al que debieran pertenecer por derecho propio y que también los ignora. Pertenezco a otro bando profesional muy emblemático. Escribo con orgullo porque nadie me puede quitar el humo del verano, ni la brizna del invierno cuando salgo a la calle a jugarme la vida, como quien toma una botella de agua y sigue andando a pie, con la vista fija en la parada del Metro donde se debo bajar.

Ya soy viejo, por las arrugas de mi cuerpo, aunque mi mente diga lo contrario. El pasado, como bien dijo un escritor humorístico cubano, “es pasado”. Solo me importa el presente, su espejismo, costumbres y maneras de abrir ventanas.

Intento ser humilde y no soporto el ego ajeno. Por suerte, trabajo en una empresa donde me respetan. Colaboro con entidades que aceptan lo que hago y lo que digo, aunque no siempre coinciden con mi pensamiento. He resuelto conmigo mismo el problema de identidad y me muevo sin sonrojos dentro de ese espécimen caprichoso que se llama posmodernidad. Puede que eso molesta, pero así me educaron, no tengo la culpa de ello.

Mi familia y yo conocimos a varios miembros del grupo Orígenes. Mi padre, por ejemplo, cubría como periodista algunos encuentros de José Lezama Lima, cuando la agencia United Press International (UPI) se lo pedía. Ambos se respetaban y, además, Lezama le llegó a dedicar uno de sus libros.

Mi abuela materna, asistía a la consulta de un famoso oculista cerca de la calle San Lázaro. Él también chequeba la visión del poeta Octavio Smith. En mi infancia prerrevolucionaria, mi abuela me vestía como un muñeco de cuerda para llevarme al consultorio y allí, bajo un absoluto clima de silencio, veía llegar a un señor con espejuelos, muy callado. Se sentaba a hojear una revista, a esperar el horario marcado para su cita. Mi abuela lo trataba con mucha distinción:

—Ese señor es un sabio, va a la iglesia y escribe mucho —decía. Pero ese señor, saludaba en la sala de espera a todos por igual y después se sumía en su propia intimidad, a la que le daba un gran valor. Años después, el oculista se marchó del país y no volví a ver jamás a Octavio Smith. Solo conocí que trabajaba como investigador literario en la Biblioteca Nacional, además de haber publicado algunos libros. Falleció en La Habana, en 1987.

Cuando ingresé en la Unión de Escritores y Artistas de (Cuba), siempre saludaba con afecto al gran poeta Eliseo Diego. Escribió, sin firmar, las palabras de contra cubierta de mi primer poemario. Pero no intimamos. Aquel tiempo fue muy complicado para ambos. Cuando salí de Cuba, su hijo Eliseo Alberto me distinguió. Nos encontramos durante sus vistas a Santo Domingo.

A mi abuela materna la recuerdo siempre. Hoy es un simple espejismo de aquellos años difíciles, en medio de la barriada de Luyanó, cuando vivía a solo seis esquinas de la famosa “Loma del burro”.