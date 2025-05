Los misteriosos visitantes del Palacio Nacional

¿Quién visita el Palacio Nacional? Fue la duda que me surgió luego de haber leído sobre el escándalo “Olivos-Gate” que involucró al expresidente argentino Alberto Fernández con personajes y famosos que lo visitaron e incluso festejaron con él durante la pandemia del Covid-19. Fue justamente gracias a un pedido de acceso a la información pública que se logró divulgar esa lista y cruzar información para detectar los escándalos que marcaron, a mi juicio, uno de los peores gobiernos que ha tenido Argentina.

Pensé en su momento que una solicitud de acceso a la información pública similar se podría hacer en la República Dominicana y que, como me ha pasado en otros momentos, me responderían con un largo documento de Excel lleno de nombres, fechas, números y demás… pero me topé con un muro.

Dos solicitudes y dos respuestas negativas bajo la misma excusa –no se puede catalogar de argumento–: “puede afectar intereses y derechos privados preponderantes”, según lo establecido en la Ley 200-04. En ese sentido, yo pregunto ¿es el nombre de una persona y la fecha de visita a una institución pública un dato personal “sensible”? Desde mi perspectiva no, pero al parecer, para las autoridades que no se atreven a sacar la palabra “transparencia” de sus discursos, sí lo es.

Sumando más peso legal a mi argumento, la Ley 172-13 sobre protección integral de los datos personales asentados en archivos públicos, no califica nombres ni fecha dentro de la categoría de “datos sensibles”.

En estos casos, ¿qué procede? Una mediación ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, órgano dependiente del Ministerio de la Presidencia y cuya oficina no tiene siquiera acceso a los reclamos hechos en su propia plataforma digital, irónico.

¿Quiénes son los visitantes misteriosos que quiere ocultar el Palacio Nacional? Tal vez ahora no lo sepamos, pero dejo la puerta abierta para quien se quiera sumar a esta duda.