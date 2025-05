Ante una exposición peligrosa

En ocasión anterior me he referido a la responsabilidad de quien ocupa una función pública; de hecho así titulé mi artículo de opinión para entonces, específicamente en febrero de 2020. Hoy ratifico en todas sus partes lo expresado, pues sigo creyendo firmemente que “todo aquel sobre el que se coloca una determinada función, en nombre del Estado, asume un compromiso sagrado que debe honrar fielmente; al menos esa es su responsabilidad”.

Sin embargo, y es lo que motiva este escrito, igualmente pienso que si bien todo ciudadano tiene derecho a exigir transparencia y una correcta rendición de cuentas de todo el que desempeña una función pública, igualmente pienso que debe respetarse el debido proceso y agotar las vías correspondientes, sin caer jamás en el ámbito personal de la persona que ostenta el cargo al que se le pide rendir cuentas.

Ese derecho que tiene todo ciudadano de exigir cuentas claras y pedir explicaciones no está o no debe estar a merced de la voluntad de dicho funcionario, sino que es un derecho consagrado en la Constitución de la República, al consignar los derechos de ciudadanía, cual se establece en el artículo 22 de dicho Norma Suprema, pero esos derechos deben ejercerse evitando en todo momento caer en las descalificaciones de tipo personal porque además de que no es correcto, debilita el reclamo en sí mismo, que como digo es más que válido su ejercicio, pero debe ser igualmente válido ejercido de manera correcta.

El texto constitucional deja claro en los numerales 4 y 5 del citado artículo 22 que todo ciudadano tiene derecho de “formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto”, así como a “denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo”, postulados con los que estoy plenamente de acuerdo, no sólo porque lo establezca la Constitución, sino y sobre todo porque entiendo que para la salud de la Administración pública y para fortaleza de la democracia así debe ser.

Empero, el texto constitucional de igual manera dispone en su artículo 49 sobre la libertad de expresión e información, que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”, pero señalando en el párrafo del mismo texto que “el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas… de conformidad con la ley y el orden público”.

Como puede apreciarse, se establecen controles en ambas direcciones, unos en procura de garantizar a la ciudadanía el disfrute de sus derechos, y otros tendentes a proteger el honor, la intimidad, la dignidad y la moral de quienes ostentan en función pública, controles que comparto porque lo contrario sería propiciar el caos, donde en el primer caso los funciones públicos podrían actuar a su libre voluntad, lo que sería catastrófico, y en el otro escenario los ciudadanos podrían desbordar esos límites que se establecen y caer en la descalificación de todo tipo, sin reparar en las honras que puedan enlodar.

Ese sistema de control al que aludo opera como una garantía tanto para ciudadanos como para funcionarios, y en tanto obedece a reglas deben ser respetadas y acatadas por todos, pero no es cierto que se tiene el derecho de decir todo cuanto se quiera y en la forma en que se quiera en términos personales de quien ostenta una función pública, como tampoco es cierto que por ostentar una determinada función pública se tiene el derecho de actuar en desconocimiento de la norma.

Si bien estoy convencido de que esa persona que ostenta la posición debe dar ejemplo en sus actuaciones para que irradie confianza y respetabilidad en la ciudadanía a la que se debe, logrando a su vez una mayor legitimidad, igual todo ciudadano debe respetar los cánones establecidos evitando caer en las descalificaciones personales, creyendo equivocadamente que sólo porque una persona ostente una función pública se tiene todo el derecho de invadir su vida personal y arremeter en contra de su honor, de su intimidad, de su dignidad y de su moral.

Advierto que debe tenerse en cuenta este sistema de controles como garantía tanto para ciudadanos como para funcionarios, pues lo contrario sería una exposición peligrosa, y si no se dan garantías a quienes están o irán a una función pública, pueda que llegue el día -si es que ya no ha llegado- en donde personas de verdadera valía terminen optando por alejarse de la Administración pública para evitar verse expuestas a un desenfreno donde cada cual puede jugar con el honor, la intimidad, la dignidad y la moral a la que hacemos referencia y de la que nos habla el propio texto constitucional.

El autor es ocoeño y egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).