No necesito más

No necesito que se me diga más, para saber que el microtráfico de estupefacientes, combinado con el uso abusivo de las redes sociales por parte de una suerte generación de indeseables enganchados a “comunicadores” que ha venido a infestar las plataformas digitales con soeces vocabularios y desagradables sociolectos son los responsables del despeñadero por el que se precipita hoy día nuestra sociedad. La exclusión y marginalidad a que son sometidas las capas más bajas de nuestra población los acorralan, y ellos, ávidos de un espacio, buscan fórmulas y métodos de expresión que, por despertar el morbo, consiguen la atención de sus iguales, pero, peor aún, la de los ajenos al dintorno de su clase.

No necesito que se me diga más, para saber que nosotros mismos hemos sido, con nuestro silencio, propiciantes de la indiferencia del Estado por su obligación de señalar el camino de los principios y valores que inspiran nuestro contrato social expresado en la Constitución; para saber aborrecer el voto preferencial y su hermano bastardo, método D’Hond, de nuestro sistema electoral, que llevan hasta el Congreso a muchos patanes cuyos cerebros aún no se estrenan en la más elemental destreza, incapaces de percibir la amenaza del modelo decente de vida en sociedad, porque generalmente son parte de esa amenaza.

No necesito que se me diga más, para reconocer, a distancia, cuándo estoy en presencia de un advenedizo o paracaidista de los medios de comunicación que, con su falsificada aptitud y su carga de ignorancia, viene a asaltar los espacios llamados a promover la decencia y el orden, no la anarquía; para evitarlos a toda costa y promover su rechazo colectivo por parte de quienes tenemos un compromiso con la verdad y la promoción de los valores que elevan el espíritu humano; para escribir una y otra vez artículos como este, orientados a mejorar el sentido selectivo de quienes consumen las Informaciones. Pero, tampoco necesito que se me diga más, para entender que la legislación debe salirle al paso a estos desaprensivos que viven de la promoción de la bajeza, la calumnia, la estridencia y el lenguaje vulgar.

Si bien, desapruebo toda ley, reglamento o resolución que asigne funciones ínsitas de la Jurisdicción a instituciones ajenas a esta. Máxime, cuando la hipotética concesión de tales facultades pueda dar la traste con los derechos y libertades que tanto nos han costado conquistar como pueblo.

El Gobierno debe saber que no se gobierna para siempre. Y lo que hoy nos facilita oprimir, mañana permite que se nos oprima.