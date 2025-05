La confianza en Dios

Cuando se ha aprendido a confiar en que Dios proveerá nuestras necesidades, así como un niño recién amamantado en brazos de su madre, vivimos en paz, seguridad, bonanza, protección, salud, bienestar y abrigo. Esa paz, que no da cabida a la prepotencia, el orgullo, la altivez y la hostilidad, se obtiene esperando y confiando en el Señor.

“En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño recién amamantado por su madre; como un niño destetado está mi alma” (Salmo 131:2).

“Tendrás confianza, porque hay esperanza; mirarás alrededor, y dormirás seguro. Te acostarás, y no habrá quien te espante; y muchos suplicarán tu favor”. (Job 11:18-19). La luz de la esperanza divina no se apagará jamás. Oremos a Dios confiadamente.

¡Al que cree todo le es posible!