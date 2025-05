Nombrar sin mérito es traicionar la justicia

Circula con insistencia —y aunque parezca a destiempo, no por eso menos verosímil— el rumor de un nombramiento en una alta corte de la República que no responde al mérito, ni al compromiso con la verdad, ni a la dignidad del cargo.

Se trata, más bien, de una jugada disfrazada de legalidad para colocar en un puesto clave a quien ha demostrado lealtades cuestionables y un historial que dista mucho del perfil que exige la justicia.

No todo el que aparenta saber de leyes conoce la justicia. No todo el que se mueve en los círculos del poder está llamado a ejercerlo rectamente. En tiempos como este, conviene recordar que algunos siembran no para el bien del campo, sino para proteger la cosecha de su propio granero. Y si el sembrador es también dueño de la finca y del molino, peor aún: el trigo ya viene marcado de antemano.

El Señor nos llama a estar alerta, a discernir con firmeza quién actúa con rectitud. Nombrar a quien no lo merece, sabiendo que no lo merece, es cooperar con la mentira. Es poner en riesgo el bien común. Es, en definitiva, ceder al engaño del Maligno.

La justicia no puede seguir siendo tierra fértil para la simulación. Si se concreta este nombramiento, el daño no solo será institucional: será moral. Y como enseña la Escritura, llegará el día de la siega. Que no digan después que no se les advirtió.

Porque lo que ahora se denuncia con mesura, no es más que el calentamiento del brazo: cuando llegue el turno de suceder, se lanzará todo el partido.