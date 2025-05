¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy yo sin mi mamá? En vida, ahora que puedo, ahora que sobretodo ella también puede, quiero dedicarle estas palabras a mi mamá. La razón por la que hoy estoy donde estoy.

Que excusa tan hermosa la de la aproximación del día de las madres para decirte a ti lo magnífica que eres.

Imposible no creer en Dios y su infinito amor cuando fuiste tú quien me trajo al mundo. Imposible no sentirme dichosa, privilegiada y tan especial cuando he crecido bajo tu guía, tu cuidado, tu atención. Imposible no desear honrarte y poner el mundo a tus pies porque es lo que has hecho por tus hijas cada segundo de tu vida.

No sé si he correspondido a tanto. No sé si hecho justicia a lo que has hecho conmigo, pero imploro tanto porque nos alcance el tiempo para hacerlo, porque todo lo bueno que hay en mi tiene tu nombre.

Eres mi refugio, mi paz, mi casa, los brazos a donde siempre quiero volver. Cada parte de ti me llena de orgullo, porque sin pretender ser perfecta, tú nos das todo. Tú lo eres todo. Lo has sido siempre.

Hoy solo quiero que sepas que te veo, que te admiro, que te agradezco. Que cada logro mío es más tuyo que mío, porque con tu ejemplo veo demasiado lejos rendirme. Hoy quiero que sepas que me siento merecedora de cosas grandes, de amor y cuidado porque así me criaste, porque me diste esas cosas, porque así me amas, porque así me cuidas aunque sea una adulta.

Y como seguramente las madres de quienes me leen son también “la mejor del mundo”, dedico este espacio a cada una de ellas. A todas las madres, a las que luchan, cuidan, guían y aman sin medida. Hoy y siempre, gracias.