Gratitud a las madres

Celebremos desde hoy con alegría y gratitud la fiesta más bella: el Día de las Madres, ocasión propicia para rendir homenaje sincero a todas las madres dominicanas. Son mujeres valientes, tiernas y llenas de sabiduría, que han sabido forjar con amor los cimientos de nuestras familias.

En estos días, mi pensamiento y mi corazón se dirigen a ti, querida Mami Nena, mi madre. Aunque el tiempo haya pasado y mis cabellos se hayan teñido de canas, tu amor permanece vivo en mi memoria, y tus enseñanzas continúan orientando mi camino. Fuiste, y sigues siendo, una fuente inagotable de ternura y sabiduría. Gracias por ser ese pilar silencioso que me formó, me sostuvo y me impulsó. Desde hoy: ¡Feliz Día de las Madres! Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.