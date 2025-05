Crisis de complicidad política

Ahora resulta que las acciones de los que asumieron el poder político son los llamados a resolver la crisis de identidad y socio económica que nos aqueja. Los hechos están ahí y no están para negociarlos, están para aclararlos y en su transparencia, acercarnos a un puerto seguro y así desembarcar los correctivos para preservar nuestra soberanía y la grave situación de endeudamiento que nos lleva al colonialismo por la falta de solvencia, para garantizar nuestra estabilidad financiera en el futuro. La dignidad, la honradez, los ideales, la lealtad y la transparencia de los recursos del Estado no se negocian. Las voces mediáticas carecen de credibilidad, hablan de valores y no lo practican. Una sociedad sin paradigmas se desgasta moralmente generando una crisis que nos afecta políticamente. La comunicación se deteriora en difamaciones compradas; la expresión solo sirve de baberos de expresiones adulonas e incondicional servilismo. No hay probidad, sino comercio de información manipulada. Se trata de hacer patria sin país, porque sin la verdad renunciamos a la libertad, esclavos de la mediatización que ahoga los principios y el bien común. La minoría sigue avasallando en el poder. La simulación nos aleja de las soluciones y la impunidad reina trastornando la justicia social. La austeridad y transparencia son las medidas para estabilizar la equidad en la calidad de vida. Las nuevas generaciones irrevocablemente deben combatir la corrupción para transformar la sociedad y conquistar la seguridad ciudadana. Así construiremos una sociedad digna, desenmascarando la complicidad política que nos ha llevado por la corrupción a la inestabilidad no solo económica, sino también al peligro de perder nuestra soberanía.