Proyecto de ley regula libertad de expresión (2)

El proyecto de ley orgánica de libertad de expresión y medios audiovisuales hay que estudiarlo con detenimiento, pues tiene aspectos muy importantes y otros que ameritan su revisión, y hasta exclusión.

Dos artículos muy relevantes, por ejemplo, son el 29 y el 33, que procuran la protección de niños y adolescentes y de las personas con discapacidad. Otros que pretenden regular escritos o publicaciones bajo seudónimo, no son necesarios, pues no se deben permitir en ningún tipo de medios de comunicación ni en redes sociales. Lo mismo debe revisarse las disposiciones sobre las plataformas digitales, que veo contiene muchas exigencias, y ha generado mucha controversia, al igual que las disposiciones sobre la creación del órgano regulador, denominado INACOM. Sobre este último, por ejemplo, lo adscribe al Ministerio de Cultura, pero crea un Consejo Directivo designado por el Congreso Nacional de una terna que presente el Poder Ejecutivo. No queda muy claro a qué Poder del Estado pertenece ese órgano. En ese sentido, veo muy acertada la reacción del presidente de la Comisión que elaboró el proyecto de ley, Namphi Rodríguez, de proponer la exclusión de disposiciones que han sido controversiales. De esa forma allana el camino para su aprobación.