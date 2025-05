Neurociencia del duelo en el Día de las Madres

El Día de las Madres es una fecha que celebra la conexión y el amor materno de las madres hacia sus hijos. Esta fecha puede ser muy doloroso para un hijo que ha perdido a su madre o para una madre que ha perdido a su madre. La neurociencia a comenzado hace unos años a investigar cómo el duelo afecta el cerebro y al cuerpo, para entender y dar soporte a nivel biológico y emocional.

El duelo es un proceso neurobiológico complejo. Cuando tenemos una pérdida, áreas cerebrales como la amígdala, hipocampo y la corteza prefrontal están directamente relacionadas con este proceso. La amígdala se encargará de procesar las emociones como la tristeza y el miedo, estará más activada a la hora de pasar por la ausencia de un ser querido. En el hipocampo guardamos los recuerdos de nuestro ser querido, que estará sobreactivado de la codificación de los recuerdos especiales o no tan especiales de nuestra persona. La corteza prefrontal, por su parte, regulará las respuestas emocionales que en estos momentos reduce su actividad.

Desde días antes de esta fecha especial la neurociencia señala que se van a ir activando los circuitos neuronales asociados a la pérdida, aumentando los sentimientos de tristeza, nostalgia y soledad. En este proceso baja la oxitocina, disminuyendo en nosotros la conexión y el bienestar que solíamos tener antes de que pasáramos por este evento.

La manera en que se siente el duelo de haber perdido una madre es totalmente individual. Dependerá mucho de cómo era la relación con ella, cómo fue su muerte, entre otros.

A nivel fisiológico podemos tener síntomas como presión en el pecho, dolores musculares, cambios en la alimentación, desánimo, tristeza o ira. Estos cambios son normales para que uno pueda enfrentar y adaptarse a la nueva vida sin el ser querido.

La recomendación es sentir y expresar lo que sientes. En fechas especiales es normal sentir tristeza y desmotivación. Las emociones nos permiten guiarnos y adaptarnos en este momento. Nos vemos obligados a crear nuevas razones para continuar viviendo, asumir un nuevo rol y desarrollar nuevas habilidades. Mediante la neuroplasticidad podemos ayudarnos en la sanación emocional, con ejercicio físico, aprendiendo cosas nuevas o meditando, podemos sobrellevar de mejor manera este proceso.

Si vez que va pasando el tiempo y no puedes manejar de una manera adecuado las etapas del duelo y que no puedes llevar una vida cotidiana funcional, lo ideal es buscar ayuda psicológica para que no se convierta luego en duelo patológico.

La autora es doctora en Neurociencia, docente e investigadora de la PUCMM