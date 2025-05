Más que una foto

Los grupos de WhatsApp del PRM ardieron ayer. La foto colgada por Carolina Mejía en Instagram, en la que compartía su encuentro con Eduardo Sanz Lovatón (Yayo), debió de haber sido simplemente una publicación en redes de un desayuno ordinario… pero no lo fue.

O quizás no fue el desayuno, sino lo que los demás pensaron de la foto y de todas las posibles interpretaciones del encuentro. Unas dadas desde lo circunstancial, otras desde la conspiración, otras desde la especulación, pero ninguna desde la obviedad.

Y es que así como en la guerra, la política o el amor (porque todo eso es lo mismo), la unidad otorga la victoria y la división premia con la derrota. Ejemplos sobran, y, para nuestra, la división del PLD en 2019 no sólo señaló su salida del poder, también la victoria del PRM en 2020.

Porque, hay que decirlo antes de que se olvide y se asuman como verdades discursos alejados de la realidad; porque fue eso –y no otra cosa– lo que generó las condiciones que propiciaron su derrota; por mucho que los apologistas de la “Marcha Verde” piensen que, frente a ella, la “Gran Marcha” del Camarada Mao fue una chambra.

Tan consciente de ello lo está la oposición, como la dirigencia del PRM. Tanto la que se vio envuelta en la dramática división del PRD de los 80s; como quienes vivieron las de 2004 o 2014.

Para el PRM, con una oposición dividida –en donde una FP intenta galvanizar lo nuevo con lo viejo, o un PLD desmoralizado trata de levantar cabeza–, el panorama de cara a 2028 luce prometedor. El desafío estará en no morir de éxito, no caer en la ineficacia de la gestión pública, pero, sobre todo, no invocar los fantasmas divisionistas del pasado.

Con un presidente jubilado antes de tiempo, al que algunos acusan de cometer el error imperdonable –en una sociedad acostumbrada a que sus políticos mientan– de cumplir con su palabra y retirarse sin que nadie se lo pidiera, el camino hacia las primarias de 2027 debe conjugar madurez con responsabilidad, espíritu de cuerpo con equidad, pragmatismo con apetencias.

Un desayuno entre la secretaria general y el secretario de finanzas del partido no tiene nada de extraordinario; no si se llevan bien, se estiman mutuamente y son amigos de décadas. Aunque algunos prefieren pensar en acuerdos o tratativas –ante el hecho de que Carolina, David y Yayo están en los primeros tres lugares–, máxime cuando el último en llegar (Yayo) ya compite por el segundo lugar…

La política no es estática y las encuestas de hoy no necesariamente reflejarán la realidad de mañana. El trabajo habla, pero hablan más los principios; los que sostienen al partido en el poder.

Un desayuno es una excusa sabrosa para reafirmar los compromisos inquebrantables de cara a la necesaria unidad; y que David invite la cena… aunque Yayo esté a dieta.