Duración del “plazo máximo” e impunidad en el proceso penal dominicano

Una acusación de 8 páginas, 2 imputados de sicariato, y extinción del proceso penal por duración máxima del proceso, después de 2 condenas de 30 años

Era domingo 25 de marzo de 2007. El sol radiante de las primeras tardes de esa primavera y la humedad del ambiente provocaban un calor insoportable bajo techo, razón por la que, al borde de la carretera, estaban sentadas conversando -separadas solo por una empalizada- las señoras Ana Rosa Bidó Almonte y Juana Confesora Peña Taveras, de 56 y 26 años. Ambas habían sido víctimas de varios infartos al miocardio y se medicaban regularmente por presión arterial y diabetes.

El calor del día se sentía sobre el paisaje rural mientras, bajo la sombra del alero e ignorando el bullicio de la carretera, continuaban conversando las dos mujeres de frágil salud y con las huellas, en su físico, de enfermedades que requerían cuidados constantes. Esa tarde su destino tomaría un giro inesperado, pues el rugido de una motocicleta se acercaba rápidamente y, en poco tiempo, los hermanos Sánchez Ángeles, con su aspecto distintivo sobre aquella moto que resplandecía bajo el sol, cruzaron la vista de las dos señoras que no imaginaban lo que estaba a punto de suceder.

Los hermanos Pedro Celestino Sánchez Ángeles y Luis Fermín Sánchez Ángeles, de 33 y 31 años, ambos de cabellera larga y lacia con ojos verdes y piel blanca, se habían trasladado en aquella motocicleta para ver a sus padres en el paraje Las Guázaras. Pedro Celestino, quien disfrutaba de unas vacaciones en el municipio Las Terrenas, hablaba cinco idiomas con fluidez, era director de baile de una reconocida cadena de hoteles en Puerto Plata y se encargaba de la manutención de sus hijos, progenitores y abuela materna.

Aquellos dos jóvenes disfrutaban del calor humano de la familia cuando sonó el teléfono que operaba con un sistema de parábola dentro de la casa ubicada en el tramo carretero entre el Mirador de Sánchez y el Mirador de Los Puentes, en Las Terrenas. La madre, Blanca Ángeles Minaya, de 66 años de edad, levanta el aparato y una voz ronca y masculina le pregunta: “Doña, ¿Pedro Celestino está ahí?”. Ella apura un “sí” y la voz masculina vuelve a preguntar: ¿Él viene siempre a ver a su abuela a Las Terrenas?”, a lo que ella responde: “Ya casi está saliendo para allá”.

Mientras el hombre de voz ronca hablaba con la señora Ángeles, llega al Mirador del paraje Los Puentes el señor Federico Pérez (Fede) en busca de señal telefónica para hacer una llamada. Al llegar, observa a dos jóvenes de entre 20 y 25 años montados en una motocicleta RX115, color rojo y negro. El conductor hablaba con alguien a través de su teléfono móvil y, al terminar la conversación, ambos parten en dirección a Las Guázaras.

Para ese instante, los hermanos Pedro Celestino y Luis Fermín habían salido de visitar a sus padres en Las Guázaras. Conducía la moto Luis Fermín y, justo en la curva en la que estaba la casa de Fede, los victimarios se dan cuenta que su objetivo va de pasajero en una moto, dan vuelta en U en medio de la curva y les dan seguimiento a los hermanos Sánchez Ángeles.

Las manecillas del reloj marcaban las 2:15 p. m. de aquella calurosa tarde cuando, frente a la casa de la señora Ana Rosa Bidó Almonte, el motociclista José Luis Tejada Jiménez, le atraviesa el Yamaha RX115 a los hermanos Sánchez Ángeles, mientras su hermano y co-autor Ramón Tejada Jiménez le da una fuerte patada a la motocicleta de los perseguidos, logrando tumbarla al pavimento.

Mientras apunta con la pistola que lleva en la mano derecha, Ramón Tejada Jiménez saca una fotografía 2X2 del bolsillo izquierdo de su pantalón y comienza a moverse entre Pedro y Fermín, comparando los rostros con el de la imagen. Confundido y sin saber a quién dispararle, pues los hermanos parecidos de rostro tenían el pelo largo y lacio. Es cuando José Luis le dice a su hermano Ramón: “es este”, señalando a Pedro Celestino, casi al mismo tiempo que advertía a las señoras Ana Rosa y Juana Confesora: “no digan lo que vieron si no quieren que las busquemos a ustedes también y las matemos. Entren a sus casas”.

José Luis, sobre la motocicleta encendida, intimidaba y vigilaba a Luis Fermín. Las damas perturbadas, nerviosas y temerosas se quedaron observando hasta ver cuando Ramón dispara con la pistola y deja caer sobre el cuerpo la fotografía utilizada para identificar a su objetivo, Pedro Celestino Sánchez Ángeles. Un disparo “en la región temporal derecha y orificio de salida en el ojo izquierdo”, dictaminó luego el legista, doctor Ramón Emilio Boden.

El co-autor, Ramón Tejada, pistola en mano y sin llevarse propiedad alguna de las víctimas, se montó en el motor que conducía su hermano y emprendieron la huida en dirección a Las Terrenas.

Minutos después, y luego de hacer su llamada telefónica, Fede retorna a casa en su pasola TRX blanca y observa que los mismos jóvenes que había visto hacía breves minutos en el Mirador de Los Puentes hablando por teléfono en la misma motocicleta RX115, color rojo con negro, ahora venían en dirección a Las Terrenas. El pasajero llevaba una pistola en la mano y viajaban a una velocidad muy alta, considerando lo estrecho de la carretera sin acera ni paseo, la cantidad de curvas, subidas, bajadas y las personas que caminan a los lados de la vía.

Mientras un vecino sale a dar la noticia del crimen a la Policía Nacional de Las Terrenas, Luis Fermín llora desconsolado sobre el cuerpo de su hermano; Otros vecinos recogen para trasladar al hospital a la señora Ana Rosa Bidó Almonte, quien había terminado en el suelo y con la presión alta tras ver y escuchar el disparo.

Inmediatamente, la Policía Nacional recibió la notitia criminis, procedió a informar al Ministerio Público, entre otras cosas, para realizar el levantamiento del cadáver e inspección de la escena. Asimismo, coordinaron con el fiscal realizar registros colectivos –retenes- en las entradas y salidas de Las Terrenas y El Limón. Mediante labor de inteligencia, retratos hablado y fotografías de la base de datos de la Policía Nacional, se pudo identificar a los asesinos de Sánchez Ángeles, por lo que, se dispuso un equipo de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) para hacer inteligencia hasta determinar dónde se estaban moviendo los sospechosos que, de hecho, se encontraban prófugos por varios asesinatos, tanto en el Distrito Nacional como en la provincia Santo Domingo.

Los sospechosos, Ramón y José Luis, nacidos en Nagua y Santo Domingo Norte respectivamente, vivían en Los Guaricanos. Las labores de inteligencia indicaron que pernoctaban en Nagua, y luego del crimen en Las Terrenas, el 2 de abril de 2007, fueron arrestados en flagrante delito tras atracar y causarle heridas por arma de fuego a los esposos Raymundo García Pérez y Ana Magnolia Alsequiez.

Durante el arresto, en la carretera Nagua-Cabrera, al mayor de los delincuentes se le ocupó la pistola Caranday, serial núm. G13853, la cual resultó positiva “en sus características particulares”, al ser sometida a la experticia de balística forense de comparación con el casquillo levantado en la escena del crimen de Pedro Sánchez Ángeles.

A José Luis Tejada Jiménez se le ocupó la motocicleta Yamaha RX115, color rojo con negro, chasis núm. 523-012054, la cual conducía al momento de ser arrestados, en un escenario en donde su hermano la emprendió a disparos contra miembros de la Policía.

El 12 de septiembre del año 2007, el Ministerio Público presentó acusación contra los coimputados Ramón Tejada Jiménez y José Luis Tejada Jiménez, por haberse asociado para quitar la vida a Pedro Celestino Sánchez Ángeles, con un arma ilegal, subsumiendo su conducta en la descripción de los tipos penales de asociación de malhechores, homicidio calificado -asesinato-, y porte y tenencia ilegal de arma de fuego.

El Juzgado de la Instrucción de Samaná emitió auto de apertura a juicio el 22 de enero de 2008, luego de varias audiencias aplazadas a solicitud de la defensa o de los imputados, y, además, por cambio de abogados que realizaban los acusados.

Primer juicio

Aunque no acostumbraba a beber café, el fiscal del caso se detenía a tomar una taza cada vez que pasaba frente a la casa de las dos señoras que fueron más que testigos de excepción de cómo se le quitó la vida a un ser humano productivo, que amaba a su familia; un hombre de 33 años que ni siquiera consumía alcohol.

Bajo amenaza de convertirse en víctimas si osaban decir lo que habían visto, fueron interrogadas durante la etapa preparatoria y dijeron lo que sucedió con asombrosos detalles, pero quisieron hacer constar algo de manera muy tajante: “No vamos a ser testigos, nuestras vidas y la de nuestra familia está en peligro”. El fiscal tenía apenas asegurado el testimonio del hermano del occiso y el de Federico Pérez, por lo que, les pidió a las señoras pensarlo y aceptar ser visitadas si se requería cualquier aclaración sobre sus declaraciones, cuestión que aceptaron.

Con la intención de convencerlas de lo contrario, comienza a visitarlas y ellas con la humildad que caracteriza a la gente de campo, le brindaban café orgánico, de pilón, ofrecimiento que, gentilmente y de manera estratégica, el fiscal aceptaba. Así inicia un proceso de concienciación y sensibilización sobre la necesidad de que todo ciudadano que tenga conocimiento de un hecho tan grave como el que ellas habían presenciado vaya al tribunal cuando fuere citado y dijera tan solo lo que sus cinco sentidos pudieron percibir sobre un hecho delictivo, lo cual figura entre los deberes fundamentales de las personas en el artículo 75.1 de la Constitución de la República Dominicana y el 194 del Código Procesal Penal.

Abordar el tema requería de mucha cautela para evitar que las damas advirtieran que aquellas visitas eran un ardid para persuadirlas de testificar, pues hasta ese momento se mantenían firme en su negativa.

En esas visitas de “un café” tomado por un propósito las testigos -víctimas- se mostraron muy resueltas al hablar, cómodas y en confianza, lo que permitió que detallaran paso a paso lo que había ocurrido. Describieron cómo estaban vestidos los victimarios y qué dijo cada uno al tumbar de la motocicleta a los hermanos Sánchez, hasta el momento de dispararles.

Algunos podrían considerar innecesario visitar a estas señoras para convencerlas de que -más allá de estar ofertadas en una acusación como testigos- asistan libre y voluntariamente el día del juicio para testificar sobre lo sucedido en su presencia. Al fin y al cabo, el legislador estableció en el artículo 328 del Código Procesal Penal que cuando el perito o testigo es citado a juicio y no comparece, el tribunal, a pedido de la parte interesada, procede a ordenar la conducencia.

Sin embargo, un testigo conducido implica el hecho de tener que arrestarle, limitar su libre tránsito, llevarle a hacer algo en contra de su voluntad, lo cual puede afectar su memoria, cerrarse adrede y hasta volverse hostil o no creíble. Así que, en su estrategia, el fiscal prefirió convencerlas, creando en ellas la confianza y seguridad hasta que terminaron diciéndoles que “sí”.

Luego de al menos cuatro aplazamientos por cambio de defensor, que incluyó al entonces abogado de oficio de Samaná, los imputados contrataron a un “abogado” de Santo Domingo, que en la primera audiencia solicitó aplazamiento para poder estudiar el expediente y hacer una defensa técnica a la altura que requería el proceso contra sus defendidos.

Finalmente, el día que se da inicio al juicio, el abogado presentó varios incidentes mientras intentaba intimidar a las juezas con su voz altisonante. Sin embargo, le fueron rechazados los incidentes. El Ministerio Público presentó su alegato de apertura, exponiendo la teoría del caso, y el “defensor técnico” estableció que haría una defensa negativa.

Presentadas las pruebas documentales, periciales e ilustrativas llegó el momento de testificar de Juana Confesora Peña Taveras, quien narró con el más mínimo detalle, qué, quiénes, cómo, cuándo, dónde, y con qué le quitaron la vida a Pedro Celestino Sánchez Ángeles.

Llegado el momento de la “defensa” para contrainterrogar, ya casi al terminar, le preguntó “¿por qué usted está tan segura de que fue él, Ramón Tejada Jiménez, quien disparó?”, a lo que ella contesta: “no solo porque yo lo vi, sino porque ese día tenía una franela desmangada y yo le vi el tatuaje que tiene en el brazo izquierdo, casi en el hombro”.

La testigo pasó a describir el tatuaje, las juezas clavaron la mirada al fiscal y la presidenta del tribunal: “¿El Ministerio Público está de acuerdo con que le pidamos al imputado que se suba la manga izquierda del t-shirt?”. El fiscal, con el corazón en un puño, sin titubear ni dejar entrever que desconocía el dato, y temiendo que la testigo se equivocara, le respondió: “Claro, magistrada. nosotros no quisimos entrar en ese detalle con la testigo porque no lo vimos necesario, pero si la defensa y el tribunal lo requieren, no hay razón para oponernos”.

La jueza le dijo al imputado que levantara la manga izquierda del t-shirt. El tatuaje no solo estaba en el brazo izquierdo del imputado, sino que era tal cual la testigo acababa de describirlo. Ahora el fiscal admiraba a la testigo por su buena memoria y, a la vez, se preguntaba cómo y por qué ese detalle nunca salió en aquellas visitas del “café no deseado”.

Los demás testigos fueron escuchados. El último, Luis Fermín Sánchez Ángeles, compareció entre lágrimas y sollozos que obligaron a varias pausas del interrogatorio para tranquilizarlo y ofrecerle agua. El tribunal emitió la sentencia núm. 61/2008, el 21 de mayo del año 2008, cuyo dispositivo, entre otras cosas, declara culpables a los hermanos Tejada Jiménez por haberse asociado con la finalidad de darle muerte al señor Pedro Celestino Sánchez Ángeles, con porte ilegal de arma, premeditación y asechanza.

La sentencia valora que el Ministerio Público, con las pruebas presentadas en el juicio, destruyó la presunción de inocencia que amparaba a los procesados y condenó a los señores a cumplir una pena de 30 años de reclusión mayor. Además, ordenó el decomiso del arma de fuego marca Caranday, núm. G3853, ocupada a Ramón Tejada Jiménez y los condenó al pago de las costas penales del proceso.

La apelación del primer juicio

Emitida la sentencia condenatoria de primer grado, el 21 de mayo del año 2008, difiriendo su lectura para el 28 de mayo de ese mismo año, y notificada a las partes, una defensa técnica diferente a la que había asistido a los ya condenados presentó, el 16 de junio del mismo año, un recurso de apelación ante la secretaría del tribunal colegiado de Samaná. Dentro del plazo de 10 días, ya estaba depositado el recurso de apelación.

La corte conoció el recurso en fecha 11 de septiembre de 2009, es decir, un año y dos meses después de su presentación. Por su efecto, intervino la sentencia núm. 142-2009 emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual anuló la decisión de primer grado por violación al derecho de defensa de los imputados. Explicó que, contrario a las disposiciones del artículo 112 del Código Procesal Penal, los procesados no estuvieron asistidos durante el desarrollo del juicio de primer grado por un defensor técnico matriculado en el Colegio de Abogados de la República Dominicana ni juramentado debidamente ante la Suprema Corte de Justicia.

Los jueces de la corte fundamentaron su decisión en el hecho de que no se comprobó que en el juicio de primer grado los justiciables fueron defendidos por un abogado apto para ejercer en los tribunales, un argumento promovido por la defensa que procuró certificaciones en la Procuraduría General de la República y en el Colegio de Abogados para evidenciar que el profesional del Derecho que asistió a los imputados postuló en audiencia sin que los jueces se percataran si tenía exequátur. Así se ordenó un nuevo juicio, resultando apoderado el tribunal colegiado de la provincia Duarte, excepcionalmente en Samaná.

Segundo juicio

En el conocimiento del segundo juicio los imputados estuvieron asistidos por cuatro abogados de mucha reputación. En el caso de uno en especial, fungió previamente como defensor público de la provincia Duarte, destacándose por su ejercicio y porque, además, se desempeñó como letrado del Tribunal Constitucional Dominicano.

Este juicio transcurrió sin mayores inconvenientes, dictando el tribunal la sentencia núm. 053-2010, en fecha 10 de mayo del año 2010, la cual declaró culpable nueva vez a los imputados de haberse asociados con la finalidad de darle muerte con porte ilegal de arma, con premeditación y asechanza al señor Pedro Celestino Sánchez Ángeles, hechos previstos y sancionados en los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 del Código Penal Dominicano, así como la ley 36 sobre porte y tenencia de arma de fuego en sus artículos 39 y 40.

El Tribunal les condenó a cumplir una pena de 30 años de reclusión mayor y al pago de las costas penales del proceso, además, difirió la lectura íntegra de la sentencia para el 14 de mayo del 2010, a las 9:00 de la mañana. Nótese que el tribunal de envío se tomó 8 meses para conocer el segundo juicio.

Segunda apelación

Pero nueva vez, los condenados depositaron, por intermedio de sus representantes legales, un recurso de apelación en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia de Samaná, en fecha 14 de junio del año 2010. En su instancia solicitaron la nulidad de la sentencia alegando que adolecía de contradicción o “ilogicidad manifiesta” y violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma.

Aunque la Corte de Apelación de San Francisco fijó audiencia para el 13 de septiembre de 2010, no fue sino hasta el 28 de julio del año 2011, que finalmente intentó conocer el fondo de la apelación, audiencia en la cual decidió, acogiendo un pedimento in limine litis, la extinción de la acción penal, alegando que había transcurrido el plazo máximo de la duración del proceso establecido por el legislador en los artículos 44, 148 y 149 de la Ley 76-02. Además, ordenó el cese de cualquier medida de coerción en perjuicio de los ciudadanos que eran procesados.

Como el lector puede advertir, a pesar de que la defensa de los ciudadanos depositó su recurso de apelación un mes después de emitida la sentencia, no es sino hasta trece meses después que la corte vuelve a intentar conocer el fondo de la apelación. Tampoco se puede pasar por alto que la misma corte que extinguió el proceso penal, 2 años antes había ordenado un nuevo juicio contra los procesados por el mismo hecho.

Durante el primer juicio quien representó a los procesados carecía de calidad legal para hacerlo teniendo conocimiento de lo que implicaba eso en perjuicio de las víctimas, de la sociedad y en beneficio de los imputados, además de cometer un delito -usurpación de funciones- cuestión que, sin lugar a dudas, impactó el resultado final del proceso penal. Sin importar esto, desde que se ordenara la celebración del nuevo juicio por parte de la corte hasta la fecha de declaración de extinción de la acción penal transcurrieron al menos 2 años.

En el proceso en cuestión, no solo se conocieron 2 juicios y una apelación antes del vencimiento del plazo máximo, sino que, incluso la corte fue apoderada 6 meses antes del vencimiento del plazo, para conocer la segunda apelación de los imputados, la cual no fue conocida en un (1) año y un mes después, pero en su lugar acogieron el pedimento de la extinción penal.

Los imputados no solo durante las fases intermedia, de juicio y de apelación, cambiaron constantemente de abogados, sino que, además, todos los aplazamientos que constan en las actas de audiencias fueron causados por los imputados. Luego de fijada la primera fecha de la segunda apelación, durante más de un (1) año se estuvo aplazando la audiencia del recurso de apelación, es decir, solo en esta fase -del plazo máximo de la duración del proceso- se perdió un tiempo valioso aplazando la audiencia. Por lo que, a fin de cuentas, en manos de la corte de apelación el proceso duró nada más y nada menos que 2 años y 2 meses.

Lo anterior abre necesariamente una interrogante: ¿Debió la corte tener en cuenta, que como se trataba de una segunda apelación, la extinción por duración máxima del proceso ya estaba cerca, y así conocer la segunda apelación antes que llegara la fecha del cumplimiento del plazo máximo? Y la respuesta es sí.

La Suprema Corte de Justicia fijó parámetros al respecto mediante la Resolución núm. 2802/2009, del 25 de septiembre del año 2009. Es una obligación del tribunal, y no de las partes, procurar los medios de pruebas que revelen las circunstancias procesales que hayan provocado el retardo del conocimiento del proceso. Los jueces deben observar y analizar el comportamiento del imputado y su abogado, para evitar planteamientos reiterados, incidentes y pedimentos que de manera estratégica lo que buscan es retardar o dilatar el conocimiento del proceso en cualquier fase que se encuentre.

Sin lugar a duda, ello implicaría una garantía de dar respuesta efectiva a los transgresores de la ley penal, evitando así que los infractores eludan la respuesta de la justicia en hechos de naturaleza tan atroz, fortaleciéndose así el Estado de Derecho y buscando romper con el régimen de impunidad que por décadas busca superar la sociedad dominicana.

La duración máxima del proceso penal en República Dominicana ha convertido los expedientes en aves enjauladas que decoran el interior de las gavetas, archivos y escritorios de los despachos de jueces y secretarias, y cada segundo que se roban y allí permanecen, no es contabilizado en favor de la justicia que esperan las víctimas, ni de una sociedad más segura y pacífica. No es un tiempo que le será restituido en un acto de justicia a los hijos huérfanos, a las víctimas de violación y a las mujeres asesinadas.

Esos espacios fríos y solitarios envuelven un manto de impunidad de hechos horrorosos, respecto a los cuales a lo menos que aspira el ciudadano es a la justicia, una aspiración a la que el Ministerio Público solo no puede responder sin el compromiso de los demás órganos del Estado. El efecto de la duración máxima del proceso penal también se asegura de que muchos mueran sin saciar su derecho -sed- de justicia.

Las víctimas de la duración máxima del proceso penal terminan siendo también víctimas de las decisiones del sistema de justicia; se ven afectadas por la garantía de los derechos de defensa, por la exigencia de una justicia pronta y por los principios de eficiencia y efectividad del sistema judicial. Todo esto opera en favor de una de las partes del proceso penal acusatorio, de los endilgados, de este modo, la víctima queda desprotegida y relegada, en una situación que remite a la desventaja que ya sufría en el antiguo sistema penal inquisitivo.

Después de la extinción del proceso por el asesinato de Pedro Celestino Sánchez, el 8 de marzo del año 2017, el procesado Ramón Tejada Jiménez cometió uno de sus últimos hechos abominables: con el uso de 2 pistolas calibre 9 mm perpetró un triple homicidio en Los Guaricanos, Santo Domingo. Las víctimas fueron identificadas como Yinet Payano Luna, de 26 años, Gerardo Montero Medina, de 32, y Ángela del Rosario del Rosario, de 37 años.

El expediente se cerró, pero la herida quedó abierta. Una vida truncada por la violencia no encontró justicia, no por falta de culpabilidad ni por duda razonable, sino por la inoperancia del sistema. Años de audiencias aplazadas, de plazos vencidos y de trámites mal gestionados culminaron en la extinción del proceso penal, dejando impune un crimen que ya había sido juzgado y condenado en dos ocasiones.

Legalmente, la caducidad de la acción penal se sostiene en los principios del debido proceso y la seguridad jurídica; sin embargo, cuando esos principios son mal administrados, terminan siendo cómplices del olvido y la impunidad. Este caso no solo deja una víctima sin justicia, sino que lanza una advertencia grave: mientras la ley no se aplique con responsabilidad, el “tiempo” seguirá absolviendo a los culpables.

Las deficiencias gerenciales de los despachos penales en la administración de justicia, así como la acumulación de dilaciones injustificadas, conllevan el incumplimiento de los plazos procesales. Asimismo, la falta de diligencias en la celebración de audiencias deriva en la pérdida de validez jurídica de los procesos.

El caso referido pone en evidencia, entre otras cosas, la urgente necesidad de revisar el funcionamiento de los tribunales en lo relativo a la celeridad procesal, así como de implementar mecanismos más eficaces que eviten, no solo que los plazos procesales se conviertan en vías de escape para quienes delinquen, sino que permitan iniciar un proceso de recuperación de la credibilidad del sistema judicial ante crímenes de alta gravedad.