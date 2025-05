Positivo encuentro… pero

El encuentro, la cumbre o como se le llame al cara a cara que sostuvieron el pasado 14 de mayo el presidente de la República y los tres ex presidentes vivos del país, puede considerarse POSITIVO. Se envía un mensaje: cuando las circunstancias lo ameritan los líderes están prestos a reunirse. A poner sobre la mesa los planes para enfrentar situaciones conflictivas.

Nos imaginamos que en ese encuentro, cada líder político expuso cómo enfrentar la situación creada con la entrada SIN CONTROL de indocumentados y ver a futuro el desarrollo de la crisis del otro lado. En distintos círculos se habla de los puntos sobre la mesa de discusión que no son de conocimiento público.

Mientras, cada dominicano tiene una opinión de cómo salir airoso de un problema que no hemos creado y que no podemos rehuir. Es una crisis que viene de muy lejos y que se ha desbordado en los últimos cinco años.

Las razones son diversas. Lo que exigen las circunstancias es que se tome, el toro por los cuernos. Ese toro son las leyes existentes. El torero es el gobierno. Si se aplica la ley que obliga a los empresarios, de todos los sectores, emplear ochenta dominicanos por veinte extranjeros, ahí está la regularización.

Si un constructor debe sustentar su obra en base al trabajo de indocumentados para aumentar su capital, que deje ese sector y emigre a otro. Un dueño de finca, por muy funcionario que sea, no puede sustentar su producción en mano de obra ilegal.

Los empresarios que piden regularización por no cumplir con la ley del 80-20 no están pensando en la nación. El encuentro de Abinader, Leonel, Hipólito y Danilo no tendrá ningún efecto sino se aplica la ley migratoria.

Como señal de unidad, bien la CUMBRE. Pero no bastan titulares ni discursos patrioteros. Hace falta mano enérgica para no violentar los derechos ciudadanos, sino que, con rigurosa efectividad, cumpla el MANDATO DE LA LEY. La migración no es negativa en sí. Falta llevarla con responsabilidad, absoluto control y legalidad.