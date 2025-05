Pepe Mujica y el poder de la coherencia

En una era donde lo real parece pasado de moda y “todo se parece, pero nada es”, la figura de José Alberto "Pepe" Mujica Cordano más allá de su fallecimiento emerge como un símbolo de coherencia y autenticidad.

Con un estilo de vida atípico dentro de la clase política, un lenguaje franco y directo sin ser guiado por una asesoría comunicacional, cada palabra y acción lo convirtieron en un ejemplo de coherencia, convirtiéndose en un referente a nivel mundial.

Sin proponérselo marcó un paradigma sin igual en una época, caracterizada por una generación actual que sigue a los que más tienen sin importar cuales sean sus valores, Mujica es la antítesis al “aparataje, parafernalia y todo signo de ostentación” que vemos de manera frecuente, una conducta propia de políticos anclados al pasado que hoy genera rechazos y que los ciudadanos anhelan tener políticos que sean como “uno más del pueblo”, no fabricados por el “marketing”.

Conocido como “el presidente más pobre del mundo” nunca renunció a sus raíces, viviendo acorde a sus principios, con una fuerte convicción, se erigió como uno de los lideres más queridos del planeta, sin las técnicas del marketing.

Hoy cuando algunos políticos recurren a cualquier tipo de artificio o artimaña para quedar bien ante sus representados, o dominar los algoritmos, Mujica basaba su comunicación centrada en sus valores con sobrada honestidad, no en la búsqueda insaciable del like. No necesitaba ninguna escenografía, pues su coherencia era su mensaje.

Cada una de sus intervenciones públicas colgadas en el internet y redes sociales son dignas de admirar con poderosos y esperanzadores mensajes de cómo entendía y vivió la vida, los cuales circulan con fuerza y resonarán en la posteridad por su sencillez, y desapego al poder.

Rechazó los lujos del poder que tanto seduce a los egos frágiles cuando fue presidente de Uruguay del 2010 al 2015 para seguir viviendo en un modesto terreno rural su “chacra” rodeados de sus mascotas, y su icónico escarabajo (cepillo) convertido en una “leyenda” lo acompañaron hasta su último día, estaba consciente de que para transcender no tenía que “blindar los cristales de su vehículo”, sino inspirar, predicando con el ejemplo sin necesidad de abrir la boca.

Paradójicamente era un político que no se parecía a los políticos. Su figura nos recuerda que la política no tiene por qué ser sinónimo de cinismo, y que tal vez —solo tal vez— todavía haya espacio para la dignidad en medio del ruido.

Hasta siempre, Pepe.