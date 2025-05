Aunque el aire esté contaminado

Desde mi llegada a Santo Domingo, los espacios habitacionales que he ocupado no permitían la conformación de bibliotecas particulares. Me han obsequiado libros, algunos los conservo pero otros los he ido regalando, sin contar los que he perdido. Conservo algunos que me han ayudado a entender el tiempo y el espacio donde vivo. Guardo con recelo publicaciones que van desde el poeta dominicano Frank Báez hasta las novelas de Italo Calvino.

Los volúmenes duermen, en forma de libros, en una pequeña habitación donde se dan la mano aguardan que mi voracidad lectora los rescate. Pero llegan otros, y debo compartir con ellos mi escaso tiempo libre.

No tengo perros de gatos como mascotas. Mi diarismo no es suficiente para cuidar los animales como a seres humanos, llevarlos a pasear o ver sus movimientos cotidianos llenos de cariño. Sin embargo, las personas sin un hobby, como el cine o la lectura, sí pueden recrearse con sus mascotas. Los admiro porque, en el lugar donde nací, pude darme el lujo de cuidar, perros y gatos que después mis hijos heredaron. Sus mascotas de hoy, para dos de ellos, son mis nietos y nietas. Ellos colman sus vidas y los enseñan a ser hombres y mujeres de bien, lejos de las malacrianzas del abuelo.

He dejado de ser una pelota que todo el mundo golpea. Los premios literarios recibidos no se me han subido a la cabeza. Ese don me ha enseñado a pasear por esta, mi nueva patria, codeándome con gente de toda ralea. Desde jóvenes universitarios que ven en mí la estampa del maestro, hasta egos desorbitados, que intentan la desacreditación.

La soberbia no tiene lugar en mí, como tampoco la falta de humildad. Para los pedantes y semidioses ocultos en sus cargos tengo canciones para darles. He respetado a todos por igual. Tal vez sea esa la lección que aprendí en mis años de emigrante porque la soledad es tal vez el mejor refugio contra la maldad.

Ando solo, voy al súper a buscar de alimentos que yo mismo preparo. Saludo a mis vecinos, cuando me piden un favor, lo cumplo. Me encierro a codearme con los protagonistas de la literatura y el cine, a los que considero amigos entrañables. Me gusta el béisbol, y veo los juegos de mi equipo favorito en mi laptop. Esa es mi vida no culta. Por esa forma de ser, quizás, algunos se han fijado en el supuesto valor de algunos de mis escritos y me han otorgado distinciones recibo con gusto, pero al siguiente día pasan al recuerdo, como si no hubiera merecido ninguna.

Lacan regalaba balancines de madera en forma de caballos a sus pacientes menores de edad, aunque él les guardaba distancia a los potros de carreras. Viajar en tren era la fobia de Freud. Para mí, ese raro sentimiento de temor solo aparece en el tránsito vehicular. Me irrita la concentración de autos en las calles denominada con el simpático sobrenombre de “tapones”. Los evito porque desarreglan el orden de mi paz, aunque a veces es imposible. He aprendido a soportarlos escuchando música instrumental por la radio instalada en mi auto, pero me altero al caer en ellos, mi voz se eleva y hasta bajo el cristal delantero y observo con el rostro grave a un infeliz que tampoco tiene la culpa de esa extrañeza del tránsito en Santo Domingo.

El mundo de hoy es muy complicado por su sencillez. Es hermoso, y la escapada hacia puntos distantes crea en el ser un entendimiento hacia lo desconocido que antes no existía. Muchos abusan de visitas a pueblos y museos. No los entienden. Solo van a mirar por mirar, a pasear por pasear, a buscar emblemas que no existen.

Los humanos imponen actos de vida y relaciones de acuerdo a la actualidad en que viven. Pero se equivocan si creen que con esa aventura solo basta para alcanzar las gloria. La voz debe ser propia. Solo las verdades absolutas dejarán de ser verdades absolutas al abrir una ventana y respirar el aire fresco, aunque esté contaminado.