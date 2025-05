Adopción y consumo de drogas

Tu primer contacto con la vida no es siempre ese esperado piel con piel entre el recién nacido y la madre o el padre. Para algunos, comienza con un golpe, una sensación de asfixia y un llanto desesperado como mecanismo de supervivencia. Luego, pasan 18 años, y descubres que al nacer te encontraron en una bolsa de plástico cerrada, abandonado en un contenedor de basura en un barrio de República Dominicana. Que eres adoptado.

Afortunadamente, vives fuera de ese país, con padres adoptivos amorosos que, al conocer tu historia, no dudaron en gestionar tu adopción.

En muchos países, incluidos el nuestro y otros de todos los continentes, donde los sistemas de salud son deficientes, estos casos siguen ocurriendo. No se trata solo de buscar culpables, sino de comprender una cadena de responsabilidades: una niña que oculta un embarazo producto de un incesto, poniendo en peligro su vida y la del feto; un Estado que no invierte en programas de prevención de embarazos ni educación sexual para adolescentes; y un sistema sanitario que no ofrece opciones claras a menores en situación de embarazo.

Es una cadena de errores que pone en peligro a los ciudadanos, negándoles un derecho básico y no negociable: el derecho a la salud.

Con el tiempo, algunas familias llegan a mi consulta llenas de preguntas: "¿Por qué?", "Hemos hecho todo lo posible para evitar esto. No sabíamos que terminaríamos con un niño con retraso mental y ahora consumidor de sustancias".

Según un estudio de "Medicina y Adopción Internacional" (G. Oliván Gonzalvo, Centro de Pediatría y Adopción Internacional de Servicios de Pediatría y Adolescencia, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Zaragoza, España): "Los niños adoptados en el extranjero tienen un alto riesgo de presentar problemas de salud física, del desarrollo neuromadurativo y psicopatológicos, ya que están expuestos a una serie de factores de riesgo sociosanitario”.

La investigación cita factores generales de los países de origen, factores previos a la institucionalización y factores durante la institucionalización.

Como factores de riesgo generales de los países de origen destaca la falta de respeto por los derechos del menor, la pobreza económica, la precariedad higiénico-sanitaria, la deficiente infraestructura para la asistencia sanitaria y los problemas de salud ambiental (contaminación atmosférica, radiación ionizante, uso de pesticidas, plumbismo).

El estudio cita, además, los problemas de salud prevalentes en la sociedad (alcoholismo, drogadicción o prostitución), la existencia de enfermedades infecciosas endémicas (tuberculosis, hepatitis B, paludismo, etc.) y los problemas de salud determinados genéticamente en determinadas razas o grupos étnicos (talasemias, drepanocitosis o hemofilias)."

Mi compromiso es acompañar tanto al paciente como a usted en este proceso, brindando una atención integral y multidisciplinar. Porque cada vida merece ser cuidada.

Que las adopciones nunca se detengan, pero que se garantice siempre un derecho fundamental: la salud. Para evitar repercusiones desde el primer minuto de vida hasta el último segundo en este mundo.