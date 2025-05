La Cumbre, la foto y la realidad

Este 12 de mayo el empresario Antonio Isa Conde publicó un artículo que tituló “La confianza en el gobierno, un pilar en riesgo”, en el que afirmó que “la confianza pública en un gobierno es como un hilo que se tensa y se debilita con cada mentira, cada promesa incumplida y cada acto de ineficiencia”. Hasta ahí daría la impresión de que se estaría refiriendo a cualquier gobierno que presente las características definidas por él; sin embargo, a seguidas, para no dejarle al lector una brecha que le permita especular, apunta con claridad que "hoy, ese hilo se encuentra más tenso que nunca… por un desgaste interno propiciado, paradójicamente, por quienes deben protegerlo".

El trabajo se publicó en medio de una tormenta social que agrieta la confianza en el Gobierno: tensión en el sector salud, expresada en anuncios de huelgas y cancelaciones de médicos; refriegas entre autoridades policiales y ciudadanos en los barrios por medidas -justas o no- impopulares y manejo poco profesional de la policía; anuncio de paros en el transporte público de pasajeros; incertidumbre en torno al presente y futuro económico con claras señales de contracción de la economía y una inflación que no cede a pesar de las medidas de corte monetario que se han tomado; protestas callejeras en reclamo del cese de los desesperantes apagones y un largo etcétera de crispación social mostrado en los medios de comunicación y las redes sociales que no filtran ni matizan.

Esta realidad ha llevado fatiga al Gobierno, porque las manipulaciones a que se acostumbró para anestesiar a la población ya no surten efecto, pues como afirma Isa Conde en el artículo referido, ya la “crisis de credibilidad es cada vez más palpable” porque se le ha agotado el recurso del “uso desmedido de la propaganda para fabricar realidades paralelas”. No obstante, su instrumento de manipulación más efectivo hasta el momento está vivo. Tiene efectos mágicos sobre la población y lo ha sabido manejar con precisión de láser, en una combinación de arte y artilugio desde la prestidigitación: la inmigración haitiana.

Es la carta que el Gobierno siempre ha tenido debajo de la manga. Recordemos que se convocó a los partidos políticos al Palacio Nacional en el 2021, luego en el 2023; pero antes ya se había convocado al CES sin resultados para buscar una salida a la crisis migratoria a pesar de aquel documento denominado “Pacto nacional ante la crisis en Haití”, del espectáculo montado cuando los haitianos dieron inicio a la construcción de canal que se alimenta de las aguas del río Dajabón, del anuncio de la deportación de 10 mil indocumentados por semana o de la construcción del muro fronterizo que disfraza la penetración de indocumentados al país y va tan lento que se terminaría en décadas.

Ahora el Gobierno, de nuevo, recurre a su talismán y convoca una cumbre de expresidentes para abordar la crisis haitiana. Tiene razón Isa Conde, por ello el Gobierno busca, a través de unas fotos y un "diálogo" con la oposición, barnizar su crisis, no buscar soluciones reales -porque no ha cumplido sus compromisos anteriores- sino socializar su fracaso con la oposición; embarrar de desgobierno a quienes no gobiernan. La idea sería llevar a la oposición a la firma de un nuevo pacto que, si tiene éxito, sería un triunfo de “una administración con visión”; pero si fracasa -como parece ocurrirá por la complejidad de los daños estructurales causados por la administración-, gobierno y oposición, serán por iguales responsables. Ruego porque esta vez el Gobierno sea honesto y no tenga que enfrentar el juicio de la historia por sus engaños y manipulaciones.