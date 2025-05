Coincidir es una palabra simple que a veces tiene significados profundos. Coincidimos con muchas personas a lo largo de la vida aunque terminemos olvidándolas o alejándonos. China, este lugar al que vine a conocer, pero también a buscar distancia y más que nada a estar conmigo sin estar con nadie y con todos, me ha hecho coincidir con personas “especiales”, en el sentido bueno y malo de la palabra. Un poco de imaginación les hará entender que las personas y los periodistas son iguales en todo el mundo.

Hay un antiguo poema chino, según escuché al presidente Xi Jinping, que dice: “La vida es feliz en conocerse”. Conocerse a una misma y en conocer a los demás. La felicidad, que irradio al estar aquí, se debe también a las personas que he conocido. “Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir” haciendo que este recorrido sea divertido.

Karo, Mauricio y Antonio me enseñan y hacen reír. Maju me permite escuchar y hablar con mucha calma, hemos conectado con ligereza, por eso, aunque no los vuelva a ver, siempre estaré agradecida de haber coincidido con ellos aquí.